Igent mondott szerelmének, menyasszony lett a leukémiát legyőző magyar sportolónő

A szerelem, az újrakezdés és a kitartás hármasa kíséri végig Gereben Lívia életét. A kecskeméti születésű kosárlabdázó nemrég boldogan jelentette be: szerelme megkérte a kezét, és ő igent mondott – jelentette a Bács-Kiskun vármegyei hírportál, a BAON.

Gereben Lívia kosárlabdázó élete új irányt vett: menyasszony lett

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Livi élete 2019-ben súlyos betegség miatt lett elképesztően nehéz, most viszont minden szempontból új kezdet elé néz. Az örömhírt az Instagramon osztotta meg, megható pillanatokat idézve fel követőivel.

A legbiztosabb IGEN

– fűzte hozzá a képhez, majd újabb posztban már egy teljes fotógalériát szentelt a különleges napjuknak:

Gereben Lívia (és immár vőlegénye, Pásztori István, a sepsiszentgyörgyi női kosárlabda-szakosztály vezetője) örömhíre gyorsan bejárta a kosárlabdás közösséget is – mindenki együtt örül vele, aki ismeri a korábbi küzdelmeit a leukémiával. A betegségből való felépülése után újra kosárlabdázhatott, és a sportban is sikeresen helytáll. De most még nagyobb öröm érte: életének egyik legboldogabb napját élte át a lánykéréskor. A sportkarrier mellett a magánéletben is új irányt vesz az útja – most már menyasszonyként.