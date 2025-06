/Bajban a Liverpool, csúnya belháború fenyeget Szoboszlaiéknál

Bár a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot nagyon szeretné, ha Florian Wirtz hozzájuk igazolna, a Bayer Leverkusen megkéri a játékos árát, s még nincs megegyezés a két klub között. A Liverpool 130 millió eurót ajánlott Wirtzért, de a Leverkusen ezt kevesli, 150 milliót kér érte. Az Anfield Watch liverpooli portál arról is ír, hogy Wirtz jelezte, akárcsak a Leverkusenben, Liverpoolban is szeretné az ikonikus 10-es mezt megkapni – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Jelenleg Mac Allister viseli a 10-es mezt a Liverpool csapatában, de Wirtz átvenné tőle Fotó: AFP

Ki játszik majd a Liverpool 10-es mezében?

Ám a Vörösöknél ezt jelenleg Alexis Mac Allister viseli, és aligha mondana le róla szívesen. Az argentin világbajnok az érkezésekor ki is jelentette, Liverpoolban azért is választotta ezt a számot, mert korábbi klubjaiban is viselte már. Elismerte, hogy a 8-as mez – amelyet korábban Steven Gerrard viselt a Vörösöknél – is szimbolikus jelentőségű, de ő a 10-es mellett tette le a voksát. A 8-asban pedig, mint jól tudjuk, Szoboszlai Dominik játszik.

Wirtz ragaszkodna a megkedvelt 10-es számhoz Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az egyelőre kérdéses, hogy Mac Allister hajlandó lesz-e lemondani a 10-es mezről Wirtz kedvéért. A Liverpoolnak óvatosan kell kezelnie ezt a helyzetet, hogy megőrizze az öltözői összhangot, miközben egy potenciális rekordigazolást próbálnak beilleszteni a csapatba – fogalmaz az Anfield Watch.