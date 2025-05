Pintér Attila keményen bírózott, de a saját játékosait is szidta

Az NB II vasárnapi zárófordulójában a Vasasnak a feljutáshoz több pontot kellett szereznie, mint a Kazincbarcika csapatának. A borsodiak végül 1-1-es döntetlent játszottak a bajnok Kisvárda otthonában, de ez is elég volt, hiszen Pintér Attila együttese a tűzijáték miatt félbeszakadt meccsen 2-2-re végzett odahaza a Budapest Honvéd ellen. A bronzérmes angyalföldiek tehát a következő idényt is a másodosztályban töltik, de vezetőedzőjük szerint ebben a játékvezetés is szerepet játszott.

Pintér Attila együttesének, a Vasasnak nem sikerült a feljutás az NB II-ből az élvonalba Fotó: Facebook

Pintér Attila az NB II-es játékvezetést szidta

– Én azt gondolom, megpróbáltunk mindent megtenni, nekem is megvan a felelősségem és a játékosoknak is. Arra kérem, Ön is vizsgálja meg a Kisvárda, a Kazincbarcika és a Szentlőrinc elleni mérkőzéseinket! – mondta a Magyar Nemzet kérdésére a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

Nem kaptuk meg azt, amit megkapott a többi csapat.

Több olyan lehetőséget vettek el tőlünk, tizenegyeseket, amikből jól tudtunk volna kijönni. Nem tudjuk, hogy megvizsgálták-e ezeket azok, akiknek meg kellett volna.

A Vasas szurkolói csalódtak a saját csapatukban

Pintér Attila a bírók mellett a futballistáit is kritizálta, a Vasas-edző elmondása szerint ugyanis néhány rutinos játékos nem bírta el a nyomást és nem volt elég bátor, márpedig „az a jó versenyzőtípus, aki nem foglalkozik a téttel, hanem kimegy a pályára, és futballozik".

Az angyalföldi szurkolók közül többen akkor sem lettek volna maradéktalanul elégedettek, ha sikerül a feljutás, egyikük az Origónak el is mondta:

Nem érdemeltünk volna feljutást. Ez a csapat NB I-re alkalmatlan.

Van két-három játékos, aki a szívét-lelkét beleadja. A többiek hol vannak?”

A bronzérmes Vasas előtt a Kisvárda és a Kazincbarcika jutott fel az élvonalba, ahonnan a Kecskemét és a Fehérvár esett ki a másodosztályba.