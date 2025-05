Eldőlt a kérdés, megvan a második feljutó az NB II-ből

A labdarúgó NB II-ben is maradt izgalom az utolsó fordulóra. Ekkor dőlt el a feljutás és a kiesés kérdése, így vasárnap estére az is kiderült, ki jutott fel az OTP Bank Ligába a bajnok Kisvárda mellett. Arra is választ kaptunk, hogy két NB I-es múlttal rendelkező csapat zuhant vissza a harmadosztályba.