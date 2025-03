Az egész ország érte imádkozik, megszólalt a magyar olimpiai bajnok lánya

Pont egy éve élete legnagyobb, az életéért folytatott küzdelmét vívja a tornász olimpiai bajnok, Ónodi Henrietta. Az 1992-es barcelonai olimpia tornász olimpiai bajnoka állapota válságos, a gyógykezelésére Amerikában és itthon is gyűjtenek. Testvére, Ónodi Klausler Barbara rendszeresen beszámol a legenda állapotáról, most Henrietta lánya is megszólalt.

Az olimpiai bajnok Ónodi Henriettát rendszeresen ápolja testvére, Barbara Fotó: Facebook

A bajnok lánya most a Nemzeti Sportnak elmondta, semmi előjele nem volta bajnak.

Hálásak vagyunk az Úrnak, és minden egyes segítő szándékú embernek, hogy erről a mélypontról volt visszaút. Bevallom, hogy az öcséim, a tizenhét éves Sebastian és a tizennégy éves Christian az első napokban nem is tudtak bejönni édesanyánkhoz, mert nem bírták elviselni a látványt. Az egészben az a leghihetetlenebb, hogy semmilyen előzménye nem volt ennek, semmi arra utaló jel nem érkezett, hogy esetleg baj lehet

- mondta Ónodi lánya, akit sokkolt, hogy a saját édesanyja nem ismeri meg.

"Eleinte nehéz volt elhinni, hogy az embert nem ismeri meg a saját édesanyja, a legközelebbi hozzátartozója, de mostanra mélyen megérint, hogy nemcsak tudja, ki vagyok, hanem a nevemen is szólít újra az édesanyám"

- mondta Bella, aki büszként mondta, hogy az édesanyja gyógyulása kétszer olyan gyors, mint ahogy azt az orvosok várták.