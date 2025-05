Liverpool jelentette a csúcsot a szakmát váltó magyar futballistának

Németh Krisztián januárban töltötte be a 36. életévét. A 37-szeres magyar válogatott támadó 2022-ben tért vissza az MTK csapatához, előtte Angliában, Görögországban, Hollandiában, az Egyesült Államokban, Katarban és Szlovákiában is futballozott, de rövid időre a Debrecen játékosa is volt. A visszatérése után a fővárosi kék-fehéreket Németh segítette visszajuttatni az NB I-be, a mostani idényben 26 bajnokin öt gólig jutott, többségében csereként beállva. Az Újpest elleni, szombati évadzáró előtt a felnőttek között húsz éve bemutatkozott csatár egy évvel meghosszabbította a szerződését.

A korábbi magyar válogatott Németh Krisztián (j2) még legalább egy évig segíti az MTK csapatát (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

– A helyzetem megváltozott a pályán és azon kívül is, az előbbin már nem főszerepet kell játszanom.

Harminc, húsz, esetleg tíz percekre beállni és úgy hasznosnak lenni külön szakma, a korábbitól eltérő mentális felkészültséget igényel, és ezt én elfogadtam.

Érdekes ez a helyzet, mert sok újat tanulok a futballról, és ami még érdekesebb, saját magamról is – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Németh Krisztián, akire továbbra is számít a klubja. – Lehet azt az utat is járni, hogy valaki hirtelen a kezdőből vonul vissza, valamikor én is így terveztem, mert nem akartam, hogy lekiabáljanak a pályáról, de el lehet jutni a búcsúhoz fokozatosan is. Abban biztos vagyok, hogy a lekiabálásig a következő bajnokságban sem jutunk el, sőt az is előfordulhat, hogy több szerepet kapok, eredményesebb leszek, de mint mondtam, elfogadtam a kevesebb lehetőséget is.

Németh Krisztián az MTK-tól való visszavonulás után szakmát váltana

A korábbi magyar válogatott futballista elárulta, a pénz egyáltalán nem játszott szerepet a mostani szerződéshosszabbításában, légiósként a legjobban pedig Angliában érezte magát, noha a Liverpool első csapatában tétmeccsen egyszer sem játszott. Németh Krisztiánnak már a visszavonulását követő évekre is van terve.

– Ha majd abbahagyom, nem ér majd sokként a befejezés, vannak terveim a futballista pályafutás utánra.

A pénzügyi világ és az ingatlanozás nemcsak érdekel, hanem már most is foglalkozom velük.

Ezeket szeretném majd magasabb szintre emelni az életemben, a futballon belül pedig az edzői szakma nem vonz, inkább a menedzsment tagjaként vállalnék majd feladatot – nyilatkozta az U20-as világbajnoki bronzérmes Németh, aki 2026 nyaráig még biztosan az MTK-t segíti.