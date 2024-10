„Életem legrosszabb élménye" - élénken él a nagy verés emléke a magyarokban

A magyar válogatott 2012 őszén Budapesten négyet, míg egy évvel később Amszterdamban nyolc gólt kapott világbajnoki selejtezőn Hollandiától. Németh Krisztián mindkét meccsnek részese volt.

Németh Krisztián (11) karrierje egyik legrosszabb emlékét Hollandia ellen szerezte Fotó: Szabó Miklós

"Ők kiemelkedően jó futballisták voltak, akik feltűnő magabiztossággal tették a dolgukat. A holland válogatott túlnyomó többsége topbajnokságokban játszott, remek csapatot alkottak, sajnos nagy volt a különbség a két válogatott között, ami a játékban és az eredményben is megmutatkozott." - emlékezett Németh a Magyar Nemzetnek. - Életem legrosszabb élménye a 8-1-es vereség. Én akkoriban nagyon jó formában voltam, ezért is érintett kimondottan rosszul az, ami történt. Nekünk ezen a világbajnoki selejtezőn csak a győzelem adott esélyt a pótselejtezőre, ezért kockáztatnunk kellett, amit a hollandok kíméletlenül kihasználtak, a gyorsaságukat kamatoztatva éltek a szabad területekkel, és még az ötödik góljuk után is úgy mentek minden labdára, mintha azon múlt volna a végeredmény. Azóta a magyar válogatott megélt több sikert, az utóbbi években megmutatta, stabil védekezéssel erős ellenfelek ellen is megállja a helyét, ezért remélem, most megszakítja a hollandok elleni rossz sorozatot."

A magyar válogatott legutóbb 40 éve, 1984 októberében tudta legyőzni Hollandiát. Akkor világbajnoki selejtezőn 2-1-re nyertünk Rotterdamban. A Magyarország-Hollandia Nemzetek Ligája-meccset pénteken 20:45-kor játsszák (tv: M4 Sport).