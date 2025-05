„Ilyet még nem láttam" - mindent elmondott Milák Kristófról a kapitány

Kós 200 háton egyértelműen első helyre esélyes. A 100 hát más eset. Mivel rajtolnak az oroszok is, feltételezésem szerint megjelenik az a Miron Lifincev, aki Hubertet tavaly a budapesti rövidpályás vb-n három századdal legyőzte. Ráadásul ezen a rövidebbik távon, százon olasz olimpiai aranyérmes Thomas Ceccon is kemény rivális. Huberttől kellemes eredmények várhatók, hiszen az izomzata igazán férfias, a rajtja és a bukófordulói kiválóak, az iramváltásai ellenfeleit meglepők. Azt viszont kíváncsian várom, hogy az 50- és 100-specialista Lipincev kimerészkedik-e 200 hátra is?