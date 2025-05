"Sosem hagy cserben" – megható, ahogy Kerkez Milos Szoboszlai Dominikról beszél

Küszöbön a magyar szurkolók kedvenc átigazolása

Az elmúlt napok sajtóhírei szerint Kerkez Milos egyre közelebb van a liverpooli folytatáshoz. A játékos már megállapodott Szoboszlaiékkal, most már csak a két klubnak kell dűlőre jutnia, de Fabrizio Romano sportújságíró szerint ez már csak formalitás. Kerkez a hétvégi, utolsó Premier League-mérkőzés után egyértelműen elbúcsúzott a Bournemouth-szurkolóktól.

"Nyilván mindig kiszivárog valami a hírekbe, nem is tudom, hogyan… De ez normális. Ha jól játszol, ha jól megy a csapatnak, akkor te is bekerülsz a hírekbe, ott leszel a címlapokon, az emberek beszélni fognak rólad. Én ezt üzemanyagként használom, ami még inkább hajt előre. Nem tör le, nem emeli meg túlságosan az egómat, hanem alázatra tanít és motivál. Igyekszem alázatos maradni, plusz energiát és motivációt nyerni ebből a helyzetből. Mindig is arról álmodtam, hogy trófeákat nyerek, és a lehető legnagyobb célokért játszom a legnagyobb meccseken."

A Kerkez mellett ülő Dean Huijsen már távozott a Bournemouth-tól Fotó: AFC Bournemouth/Robin Jones

„ Jó idők jönnek a válogatottnak"

A 21 éves játékos már 23-szor lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatottban, legutóbb márciusban a törökök ellen, amire viszont nem szívesen emlékszik vissza. Törökország nemcsak hazai pályán, hanem idegenben is hármat rúgott Marco Rossi együttesének, így ők jutottak a Nemzetek Ligája A divíziójába, míg a magyarok a B-ben folytatják. Ősszel a világbajnoki selejtezők következnek – előtte júniusban két felkészülési mérkőzés –, Kerkez pedig pozitív.

Szerintem jó idők várnak a válogatottra. Voltak már jó időszakaink és rosszak is, a futball már csak ilyen. A különbséget szerintem most az jelentette, hogy kevesebb volt a sikeréhség a játékosokban, engem is beleértve.

Mindenkinek mindent meg kell tennie a válogatott mezéért. Ez egy fontos dolog, amit a mester is elmond nekünk, és ezt nekünk be kell tartanunk. A törökök elleni meccseken sokat tanultunk: ha nem vagy éhes a sikerre, ha nem állsz készen és nem a megfelelő érzésekkel lépsz pályára, akkor ez történik – mondta Kerkez.

A teljes videó: