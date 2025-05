"Halálomig őrizni fogom" - búcsúlevelet hagyott Benedek Tibor

Nem voltunk hülyegyerekek, láttuk, hogy valami nem stimmel, de éreztük, hogy ez egy nagyon privát dolog, és úgy is kezeltük. Örültünk annak, hogy ott van velünk, csinálja. Láttuk azt, hogy van, amikor küzd, és nehéz neki ott lenni, de akkor is ott volt az edzéseken, és megtartotta nekünk, pozitív kiállással. Azt gondolom, neki is jót tett, hogy ott volt velünk, mert töltöttük mi is pozitív energiával