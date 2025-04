Shane Tusup lesz Milák Kristóf edzője? Reagált a Honvéd elnöke

Három arany-, két ezüst- és három bronzéremmel zárták a Honvéd úszói a Kaposváron megrendezett ob-t múlt héten. A dobogós helyezéseket három olimpikon, Milák Kristóf (két-két arany és ezüst), Jackl Vivien (egy-egy arany és bronz) és Márton Richárd (két bronz) hozta össze a kispesti klubnak. Érdekesség, az ob-n gyakran lehetett látni Milák Kristóf és Szabó Álmos társaságában Shane Tusupot, aki hasonló érdeklődéssel figyelte Milák úszásait, mint a hozzá tartozó Jackl Vivienét. Esetleg Tusup lesz Milák edzője is? Gergely István a Budapesti Honvéd ügyvezető elnöke a Magyar Nemzetnek reagált a helyzetre.

Milák Kristóf, Szabó Álmos és Shane Tusup együtt nézték az ob versenyeit / Fotó: MÚSZ

"Tudásmegosztás van a Honvédnál, akár a különböző sportágak edzői is segítik egymás munkáját, ha vannak bizonyos átfedések. Én kifejezetten örülök annak, ha van két kiváló úszóedzőnk, jelen esetben Álmos és Shane, akik képesek beszélni a másikkal, kérdezhetnek, visszajelzéseket adhatnak és kaphatnak, tehát erősítik egymást. De ez nemcsak Milák Kristóf és Jackl Vivien esetében igaz, hanem a Honvéd többi sportolójánál ugyanúgy" - reagált Gergely. - Shane Tusup ízig-vérig profi edző, aki sok mindent látott és megélt már. Ismertem korábbról is, de csak most látok bele jobban a munkájába. Amit eddig tapasztaltam, az abszolút pozitív csalódás. Ahogy hozzááll a feladatokhoz és Vivienhez, arról csak jókat tudok mondani."

Shane Tusup Kaposváron debütált Jackl Vivien mellett

Jackl 16 évesen már felnőtt Európa-bajnokként igazolt Tatabányáról a Honvédhoz, ahol Shane Tusup vette át a felkészítését. Az első nagyobb közös versenyük volt az ob, amelyen Jackl 1500 gyorson Eb-címvédőként csak ötödik lett, 400 vegyesen viszont szingapúri vb-szintidőt úszva győzött.