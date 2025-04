Milák Kristóf szerelme elhagyja az országot, ez az oka

Nyártól már tényleg Amerikában sportol tovább Pádár Nikolett úszó. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf szerelme március végén ünnepelte a 19. születésnapját, de már a felnőttek között is letette a névjegyét. Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes, s az olimpián is hatodik lett a váltó tagjaként. Nem csoda, hogy a világhírű edző, Bob Bowman érdeklődését is felkeltette. Michael Phelps korábbi mestere jelenleg Kós Hubertet készíti fel, de nyártól a csapatába tartozik Pádár is.

Pádár Nikolett és Milák Kristóf fél éve alkotnak egy párt Fotó: Török Attila

Pádár kalandos úton érkezik meg Austinba, a Texas egyetemre. Bowman még 2023 őszén szúrta ki őt, akkor még az Arizona egyetem vezetőedzőjeként. Az amerikai szakembert ugyanakkor időközben a Texas egyetem szerződtette le. Pádár 2024 szeptemberében jelentette be, követi Bowmant, s ő is a texasiakhoz csatlakozik. Időközben idehaza Szegedről és a BVSC-hez igazolt, de új klubja is azt kommunikálta, az év második felétől Pádár Amerikában úszik tovább. Milák - hacsak nem költözik ő is a tengerentúlra - távkapcsolatban lesz így szerelmével.

Milák Kristóf szerelme is bajnok lett

Milák és Pádár információnk szerint közel fél éve alkotnak egy párt. Kapcsolatukra egy hete, az országos bajnokságon derült fény. A kaposvári viadalon volt olyan nap, hogy a szerelmesek egymás után nyertek bajnoki aranyakat.