Azonosították a magyar olimpiai bajnok holttestét, a lánya sem ment el a temetésére

Az 1968-as mexikói nyári játékokon aranyérmes futballválogatottunk tagja, Sárközi István 1992. január 31-én tisztázatlan körülmények között, Rákoscsaba és Pécel között egy vasúti szerelvény kerekei alatt vesztette életét. Annak idején egykori klubtársa, Kovács Béla nyugdíjas rendőr alezredes azonosította a korábbi olimpiai bajnok labdarúgót, és azt gyanította, hogy kilökhették a robogó vonatból.

"Gyanítom, hogy bűnözők lökhették ki a szerelvényből, bár a véletlen baleset sem kizárható" - mondta az esetről Kovács Béla, aki további megdöbbentő részleteket is elárult, a teljes cikket itt olvashatod el.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Sárközi István 1982-ben totóbotrányba keveredett, ezért két évre börtönbe került. A felesége elvált tőle, a szabadulás után teljesen padlóra került. Egykori MTK-s klubtársa, Szuromi Antal elárulta a Sárközi temetéséről a szomorú igazságot.

"Ott voltak a csapattársak, az egykori ellenfelek, az edzők, az elfeledett barátok. Csak két ember nem volt jelen a gyászolók között. Sárközi István felesége és leánya" - a teljes cikket itt olvashatod el.

...

Mick Schumacher és Laila Hasanovic is törölte az utóbbi hónapokban posztolt közös fotókat a közösségi oldalaikról. Sőt, a brit Daily Mail olvasói már le is buktatták az egykori Forma-1-es pilótát, Micket, hogy regisztrált és aktív volt egy hírességek preferálta elit társkereső appon. Ez már válaszként is felfogható azokra a kérdésekre, amelyeket a rajongók tesznek föl neki vagy Lailának az Instagramon és a TikTokon: "Szakítottatok?"; "Ugye együtt vagytok még?". - a teljes cikket itt olvashatod el.