Szorul a hurok a Liverpool körül, itt nézheted Szoboszlait

Habár a címvédő Manchester City csak egy hét múlva vár rájuk, már a 17. helyezett Wolverhampton Wanderers elleni meccs is piszok nehéznek ígérkezik Szoboszlai Dominik és a Liverpool számára. Nem elég, hogy a decemberben szélvihar miatt elmaradt, Everton elleni derbi szerdai pótlásán a 98. percben vesztett pontokat Arne Slot vezetőedző csapata, most az Anfielden még a meccs végi balhé miatt kiállított holland szakvezetőt és a középpályás Curtis Jones is eltiltott.

Szoboszlai Dominik eddig háromból háromszor győzelmet ünnepelhetett a Wolverhampton ellen Fotó: NurPhoto via AFP

Ráadásul a remélt kilenc pontos előny a Goodison Park-beli 2-2-vel hétre olvadt az Arsenal előtt. A londoniak meg szombaton 2-0-ra nyertek a Leicester City vendégeként, azaz nyomást gyakorolnak a Liverpoolra.

Nem hibázhat Szoboszlai és a Liverpool

Szoboszlaiéknak kötelező a Wolves legyőzése, máskülönben nyakukon a legfőbb üldözőjük. Arról nem is beszélve, hogy a jövő hétvégi ellenfél, a Manchester City is magához tért. Pep Guardiola csapata szombaton 4-0-ra lelépte a nemzetközi kupaszereplésért küzdő Newcastle-t, méghozzá úgy, hogy a télen igazolt egyiptomi támadó, Omar Marmus az első félidőben 14 perc alatt triplázott.

A Premier League élcsoportja: 1. Liverpool 57 pont (24 mérkőzés), 2. Arsenal 53 (25 m.), 3. Nottingham 47 (25 m.), 4. Manchester City 44 (25 m.).

A Liverpool-Wolverhampton meccset vasárnap 15 órától a Match 4 tévécsatorna közvetíti.