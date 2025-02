Szoboszlai üzent Kerkeznek és Rossinak – Videó

Szoboszlai Dominik hosszú interjút adott a Liverpool mérkőzéseit Magyarországon közvetítő Spíler Tv-nek a csatorna Premier előtt című műsorában – hívta föl a figyelmet a Magyar Nemzet. A magyar válogatott csapatkapitánya beszélt a Liverpool együttesében betöltött szerepéről, de szóba került az ugyancsak Angliában játszó Kerkez Milos is.

Szoboszlai változtatott: eddig igyekezett kiszolgálni a csapattársait, de most ő jön! Fotó: Getty Images

A 24 éves középpályás a szezonban eddig 32 meccsen öt gólt és öt gólpasszt szerzett a Liverpool csapatában. Szoboszlai idén túlszárnyalhatja a 2023/24-es teljesítményét (45 meccs, hét gól, négy gólpassz).

Az előző évben inkább a csapattársaim kiszolgálására helyeztem a hangsúlyt, de most már el kell kezdenem a saját dolgomat is tenni, s úgy gondolom, az elmúlt időszakban minél többet próbálkoztam, annál sikeresebb voltam benne.

A Southampton elleni, idénybeli első gólom fordulópont volt. Mindig az első a legnehezebb, de folytatni kell tovább a próbálkozásokat. Szeretnék minden egyes alkalommal annyit hozzáadni a csapat eredményességéhez, amennyit csak tudok, gólpasszal és gólokkal is. Minden mérkőzésen oda kell tennem magam, akár a letámadásról, akár a gólokról, gólpasszokról beszélünk. Úgy gondolom, az idény első felében inkább a presszingemmel és a futóteljesítményemmel tudtam kiemelkedni, de most kezdtek jönni a gólok is, meg olyan megoldások, amik eddig nem voltak. Volt egy fordulópont, s úgy gondolom, most jó úton haladok – mondta Szoboszlai Dominik a Spíler TV-ben.

Szoboszlai reagált egy fotóra is, amelyen Kerkezt Milos társaságában látható, miután a Liverpool a Premier League-ben február 1-jén 2-0-ra nyert a Bournemouth otthonában.

Szoboszlai: Kerkez is kell a válogatottnak

– Igen…, szegényke kicsit maga alatt volt, próbáltam felvidítani. Nagyon jóban vagyunk, a pályán kívül is. Próbálok rá odafigyelni, mert kis odafigyelést igényel szegény – poénkodott Szoboszlai Dominik.

Nagyon kemény ellenfél, a meccs előtt mondtam is neki, hogy bárkinek odacsúszhat, csak nekem nem, mert a válogatottban mind a ketten kellünk.

A magyar válogatott csapatkapitánya utóbbi megjegyzésével Kerkeznek és Marco Rossinak is üzent. A 21 éves balhátvéd tavaly októberben és novemberben is sérültet jelentve maradt ki a Nemzetek Ligája-meccseket vívó válogatott keretéből, de angol klubcsapatában egy percet sem hagyott ki. Amikor olasz-magyar szövetségi kapitányunk megjegyezte, a fiatal focistának a jelek szerint fontosabb a Bournemouth, Kerkez sokat sejtetően egy csendre intő hangulatjellel válaszolt. A sajtóban nagy visszhangja volt a történteknek, de Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke nemrég mindenkit megnyugtatott, mondván: az érintettek folyamatosan kommunikálnak egymással, és "a sajtóban novemberben sokat emlegetett helyzet a múlté".