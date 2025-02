Angliában már tudják, Szoboszlai és Kerkez is nagyon örülhet

Az angol labdarúgó-bajnokságban eddig 24 fordulót rendeztek. A Liverpool 56 ponttal vezet, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a közvetlen rivális, 50 pontos Arsenal. Utóbbi a múlt hétvégén kiütéses, 5-1-es győzelmet aratott a Manchester City ellen. Ez a siker Angliában megihlette az embereket arra, hogy a mesterséges intelligencia segítségével leszimulálják a maradék 14 fordulót. A végeredménynek vélhetően Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is nagyon örülne.

A mesterséges intelligencia szerint Szoboszlai Dominik bajnok lesz a Liverpoollal / Fotó: Liverpool FC

A szimuláció eredményeiről a The Sun számolt be. Ez alapján 38 lejátszott bajnoki után a Liverpool lenne a bajnok, amely 93 pontjával mindenkit maga mögé utasítana. Ha ez valóban bekövetkezne, Szoboszlai karrierje eddigi legnagyobb trófeáját zsebelhetné be. A Poolt követné az Arsenal (84 pont), a Nottingham Forest (74 pont) és a Manchester City (73 pont) hármasa. Mögöttük a Bournemouth futna be 72 ponttal, ami Kerkez számára lenne óriási eredmény, főként úgy, hogy 2023 őszén a klub még a kiesés ellen küzdött.

A Manchester United a csalódást keltő, 12. helyen zárna, de a Tottenham jósolt 16. pozíciója is óriási blama lenne. A mesterséges intelligencia szerint a Wolverhampton, az Ipswich és a Southampton esne ki a másodosztályba.

Nagy rangadó vár Szoboszlaira a PL-ben

A Liverpool legközelebb február 12-án lép pályára a Premier League-ben, az ellenfele az ősi rivális Everton lesz. A Bournemouth számára február 15-én folytatódnak a küzdelmek, Kerkez Milosék a sereghajtó Southampton otthonába látogatnak.