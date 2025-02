Ebből mi lesz? Szoboszlait megóvnák Liverpoolban, óriási kavarodás jöhet

A Liverpool csütörtök este kiütéses, 4-0-s győzelmet aratott a Tottenham ellen az Angol Ligakupa elődöntőjében, ezzel bejutott a márciusi fináléba. Az angol sztárcsapatnak vasárnap a másik hazai kupasorozatban, az FA-kupában is jelenése van, a legjobb 32 között a Plymouth Argyle-val találkozik (16:00, Spíler1). Az ellenfél jelenleg az angol másodosztály sereghajtója, a Poolnál így vélhetően a tartalékok kapnak játéklehetőséget, Szoboszlai Dominik ezúttal pihenőt kaphat Arne Slottól.

Szoboszlai Dominik pihenőt kaphat a Plymouth ellen Fotó: NurPhoto via AFP

A magyar középpályás a Tottenham ellen végig a pályán volt, ahol szenzációs játékkal rukkolt elő. A gólja mellett öt kulcspasszt osztott ki, a futómennyisége szintén kiemelkedett a mezőnyből. Arne Slot néhány alapembert kímélne vasárnap, az Anfield Watch úgy gondolja, most jöhet el az idő, hogy a „csodagyereknek” elkönyvelt Isaac Mabaya debütáljon a felnőttek között, a cikket a Magyar Nemzet vette észre. Csütörtökön a Tottenham ellen a jobbhátvéd posztján Conor Bradley végigjátszott a meccset, de jövő szerdán pótolják az Everton ellen korábban elmaradt bajnokit, így neki sem ártana a hét végi pihenő.

Mabaya a Liverpool U21-es csapatának péntek esti meccsét kihagyta, miként Trey Nyoni és Rio Ngumoha is – ők ketten már játszottak a felnőtteknél is –; az Anfield Watch szerint mindhárman játszanak a Plymouth Argyle ellen. A cseremberek közül Jarell Quansah, Wataru Endo, Harvey Elliott és Federico Chiesa is ott lehet az első perctől kezdve a pályán.

Elmaradhat Szoboszlai és Szűcs párharca

A Plymouth-ban tavaly nyár óta futballozik a magyar válogatott középhátvéd, Szűcs Kornél. A 23 éves játékos az elmúlt hetekben sérüléssel bajlódott, így nagy kérdés, hogy pályára tud-e lépni vasárnap az angol sztárcsapat ellen. A Plymouth egy csodát már végrehajtott idén az FA-kupában. Az új vezetőedző, Miron Muslic első tétmérkőzésen idegenben győzte le az élvonalbeli Brentfordot (0-1).