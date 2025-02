"Hibáztam, sajnálom" - Milák Kristóf megtörten kért elnézést

Harmincnyolc perces interjúban törte meg a csendet Milák Kristóf. Az immár kétszeres olimpiai bajnok magyar úszó a Pályán kívül podcastban beszélt arról, mit miért tett az elmúlt hónapokban, kivel készült a párizsi játékokra, s 2028-as olimpiával kapcsolatos terveit is szóba ejtette.

Milák Kristóf hosszú idő után szólalt meg, Fotó: Csudai Sándor

Milák 2023 nyarán lepett meg mindenkit, amikor a világ legjobbjaként jelentette be, nem utazik el a fukuokai világbajnokságra. Most ennek rejtályábe is beavatott mindenkit.

Abban a hitben voltam, hogy ez kiégés. Utólag nem ezt mondom

- mondta Milák a podcastban.

"Volt mögöttem jó pár év, állandóan egymás után négyszer kellett versenyezni egy évben. Mivel emberből vagyok, én ebbe el tudok fáradni. Próbáltam mindig a legjobb tudásomat nyújtani. Fukuoka előtt nem éreztem azt, hogy erre képes vagyok. Fizikálisan jobban voltam, de olyan mentális gátak kerültek elém, melyek nem tették lehetővé, hogy ugyanúgy teljes tűzzel tudjam megcsinálni. Csak azt láttam, hogy megint megerőszakolom magam. Miért erőszakolom meg magam? Ekkor éreztem azt, hogy nem megyek házhoz a pofonért."

Milák bevallotta, ezek után december, január környékén ment először medencébe.

"Készültem. Nem úgy úsztam, ahogy azt elvárná tőlem a magyar szakma. Nem mentem vízbe, majd később egyedül úsztam. Az erőnléti edzőm, Zala Gyuri győzködött: a kondi mellett havi egyszer illene elmenni úszni. Mindig lepattintottam. Január, december környékén úsztam először, igaz, csak 25 méteres medencében. Megpróbáltam egyedül egy saját alapozást. A lelkemnek nagyon jót tett, szakmailag nehezebb volt. "

Milák a párizsi olimpián nem a sportolók falujában lakott, hanem egyedül, szállodában. 200 méter pillangón címvédőként ezüstérmes lett, ezt követően az uszoda mellett francia pékségekben, reggelizés közben kapcsolódott ki. Mint mondja, ez nagyon jót tett a lelkének. Így tudta megnyerni a 100 pillangót. Azt is elmondta, számára az az igazi, ha önmagát legyőzi.

"Saját magam legyőzése jobban motivált, mint az ellenfelek legyőzése. Őket használom, hogy előrébb tudjak kerülni. Én mindig azt érzem, hogy magam ellen küzdök, magamat kell legyőznöm. Imádok meghalni. Amikor a kezem lábam nem tudom megemelni. Ekkora meghalok, s azt érzem, hogy előrébb jutottam. Érzem azt, hogy magabiztosan mozgok a vízen."