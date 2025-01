Újra hűtlenséggel vádolják Lionel Messit, reagált a tévés szépség

A 2022-es katari labdarúgó világbajnokságon Sofi Martinez több interjút készített az Inter Miami szintén argentin futballistájával, Lionel Messivel. Különösképpen a franciák döntőbéli legyőzését követő „érzelmes” beszélgetés kapcsán gyanították, hogy túlzottan bensőséges a viszonyuk. Úgy vélték, Martinez olyan pillantásokat vetett a futballistára, ami többet sejtetett.

Messinek elege lehet a történetből Fotó: AFP

Időről időre előkerül ez a téma, aminek ezúttal a The Mirror ment utána. A lap idézte az újságíró hölgy tömör véleményét:

- Nevetséges - reagált röviden az ESPN-nél és TV Publicánál is dolgozó sajtómunkás, aki spekulációnak nevezte a szóbeszédet, és hite szerint végleg lezárta a Lionel Messi-ügyet. Azt állította, a rajongók továbbra is azzal vádolják, hogy viszonya volt a labdarúgóval, aki boldog házasságban él gyermekkori szerelmével, Antonela Roccuzzóval, és az évek során három fiúk is született.

- Olyan dolgokkal vádolnak, amelyek miatt a családom és én egyaránt sokat szenvedünk. Újra egyre többet beszélnek arról, hogy volt közünk egymáshoz. Olyan dolgokat kreálnak, amik miatt nevetség tárgya vagyok, és ezeket tisztáznom kell.

Az újságírónő csodálatát fejezte ki Messi felesége iránt, akiről 2023-ban Clarinnak így nyilatkozott:

- Egyszer elmentem Antonelához, akit csodálok amiatt, ahogyan kezeli a körülötte lévő őrületet. Mindennapi életüket különösebb különcség nélkül szervezik, a világ legjobb házaspárjai között a helyük – szögezte le Martinez.