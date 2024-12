Szoboszlai bosszús a nagy győzelem után, finoman odaszólt Szalahnak

A Liverpool a múlt héten megmutatta, hogy a világ legjobb csapatai sem tudják zavarba hozni. A Real Madridot 2-0-ra győzte le a Bajnokok Ligája csoportkörében, majd vasárnap az angol labdarúgó-bajnokságban szintén 2-0-s sikert könyvelhetett el a Manchester City ellen. Előbbi összecsapáson Szoboszlai Dominik csupán a hajrára szállt be, Arne Slot azonban tudatosan döntött így, az angol sztárcsapatra szerette volna pihentetni. A magyar középpályás kezdő is volt múlt vasárnap és nagyszerű játékkal rukkolt elő. Még a gólszerzésre is lett volna esélye, Mohamed Szalahnak azonban nem volt szíve leadnia a labdát.

Szoboszlai Dominik (jobbra) kicsit bosszús Szalah miatt Fotó: John Powell

A második félidő 56. percében Szalah szerzett labdát, majd kettő az egy elleni szituációban indult a kapu felé Szoboszlaival. Az egyiptomi passz helyett maga szerette volna befejezni a támadást, azonban végül a kaput sem találta el.

Voltak lövéseim, a gólhelyzet sajnos nem rajtam múlott, de van ilyen



– utalt a jelenetre a mérkőzés utáni tévéinterjúban Szoboszlai Dominik, amit a Magyar Nemzet szúrt ki. Ezt követően, hogy ne tűnjön úgy, bírálni akarja Szalaht, hozzátette: „Utána megszerezte ő [Szalah] is a saját gólját.” A támadó mentségére szóljon, hogy csak az akció elején tudott volna passzolni Szoboszlainak, mert a középpályás utána már lesre futott.

Szoboszlaira újabb nehéz párharcok várnak

A nagy győzelme után sem tud sokat pihenni a Liverpool, ezen a héten újabb két párharc vár rá. December 4-én, szerdán a Newcastle United otthonába utazik a listavezető, amely bár hullámzó formában játszik idén, játékosállományával a legnagyobb csapatoknak is sokszor okoz komoly fejtörést. Ezt követően december 7-én, szombaton az Everton elleni városi derbi következik, amit Szoboszlaiék szintén idegenben vívnak meg.

13 fordulót követően a Liverpool 34 pontot gyűjtött a Premier League-ben, amivel már kilenc ponttal vezet az Arsenal és a Chelsea előtt.