Szoboszlait hazaviheted karácsonyra, a legnagyobbak között a Liverpool magyarja

Hiánypótló karácsonyi ajándékötlet a Liverpool szurkolói számára. Szoboszlai Dominik is feltűnik azon az ünnepi "csúnya pulcsin", melyen a gárda mostani keretének ikonikus alakjai láthatóak. Ha tetszik, te is megveheted magadnak karácsonyra az egyedi darabot.

Szoboszlai Dominik karácsonyi meglepetésen tűnt fel Fotó: AFP

A karácsonyi pulcsi és póló alapja a Beatles zenekart idézi. Arne Slot és a játékosok egy zebrán haladnak át, ez pedig a világhírű liverpooli banda Abbey Road című albumának állít emléket. A zenekar 1969-ben kiadott lemezének borítóján John Lennon, George Harrison, Paul McCartney és Ringo Starr a londoni kiadójuk előtti zebrán sétálnak át. A pulcsin most ezt teszi libasorban Arne Slot menedzser, Mohamed Szalah, Luis Diaz, Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk. Az edző és a játékosok figurája alatt az aláírásuk is látható, valamint a klub ikonikus jelmondta: "You'll never walk alone". A pulcsit, vagy a pólót ide kattintva tudod megrendelni.

Szoboszlai melós karácsonya

Ahogy az lenni szokott, az Angliában játszó labdarúgók számára a fociról is szól az ünnepi időszak. Szoboszlai és a Liverpool január 5-ig öt meccsen lép pályára: