Szoboszlai Dominik rejtélye, mindent elmondott a Liverpool edzője

Szoboszlai Dominik noha csak csereként állt be, így is megkapta ötödik sárga lapját az angol bajnokságban a Leicester elleni meccsen. Mindez azt jelenti, hogy a Liverpool magyar játékosa eltiltás miatt biztosan kihagyja a West Ham elleni évzáró bajnokit. A magyar játékos el sem utazik a londoni összecsapásra. Persze azonnal beindultak a találgatások, hogy Szoboszlai biztosan szándékosan tiltatta el most magást. Az egyik tábor szerint így kellőképpen rápihenhet a jövő vasárnapi, Manchester Unite elleni rangadóra. A legelvetemültebb elmélet szerint Szoboszlai így akarta kiharcolni magának a szilveszteri bulit.

Szoboszlai Dominik sárga lapja a téma Fotó: Marc Atkins

Buliról persze szó sincs, Liverpoolban az edzések nem állnak le, s azok sem lazíthatnak, akik éppen kimaradnak a bajnoki keretből. A Vörösök menedzsere, Arne Slot is röviden reagált arra, mennyire "örül" neki, hogy Szoboszlai ötödik sárga lapjának.

Láthattuk, hogy a Tottenham ellen Szoboszlai kiválóan játszott. Mi úgy készültünk, hogy a West Ham ellen is kiválóan fog játszani. Nos, Szoboszlai helyett remélhetőleg más lesz most kiváló

- mondta Slot.

Szoboszlai előtt tisztelgett a Pool

Szoboszlai az ötödik sárga ellenére ünnepelhetett is. A Leicester ellen játszotta ugyanis 50. meccsét az angol bajnokságban. Az elmúlt másfél évből a klub közölt fotóösszeállítást.