„Gréta sokkal jobban van" - üzent a kapitány, mindenkit megijesztett a válogatott kulcsembere

Ijesztő jelenettel kezdődött a középdöntős magyar női kézilabda-válogatott lengyelek elleni mérkőzése, ugyanis a himnuszok után a csapat balátlövője, Kácsor Gréta rosszul lett.

Kácsor Gréta rosszul lett a pénteki meccs előtt Fotó: Szabó Miklós

A himnusz alatt megszédült, a padlóra fektették. Az első hírek szerint vércukorszintjével adódtak gondok, majd vírusfertőzést emlegettek, és ezért szédelgett. Tény, mindenki megijedt, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szombaton a Borsnak elmondta, a bal átlövő rendben van.

Gréta sokkal jobban érzi magát, és amennyiben az állapota tovább javul, minden bizonnyal nevezhetem őt is vasárnap estére

– jelentette ki a sikerkapitány.

A magyar válogatott vasárnap (18 óra, tv: M4 Sport) Románia ellen folytatja. A 20. század legjobb magyar férfi kézilabdázójának megválasztott Kovács Péter edzőként a román Oltchim Valceánál dolgozott, és úgy véli, csapatunk győzelemmel veszi az újabb akadályt.

"A korábbi időszakban Cristina Neagu „ráült” a válogatottjukra, valósággal terrorizálta a társnőit, akik most a hiányában valósággal felszabadultak. Tény, jó együttes, különösen az átlövő Bianca Bazaliura kell figyelni, de magyar kapusuk, Kelemen Jolán is képzett egyéniség. Mivel azonban az ifjúsági és junior vb-t nyert válogatottunk mostanra beérett, és ütőképes, vasárnap nyerünk, aztán a keddi, franciák elleni záró középdöntő összecsapáson is van győzelmi reményünk, így a bécsi elődöntő után éremcsatára van kilátás" – fogalmazott Kovács Péter a Borsnak.