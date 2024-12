Megrendítő gyászhír érkezett: elhunyt a népszerű olimpikon

Gyászol a sportvilág: tragikusan fiatalon, 26 évesen életét vesztette a népszerű olimpikon, miközben szeretett sportjának hódolt. A lesújtó hírt a Svájci Síszövetség is megerősítette.

Gyászol a sportvilág, elhunyt a népszerű olimpikon / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Hétfő délután tragikus módon életét vesztette Sophie Hediger, miután Arosa területén elsodorta egy lavina. Walter Reusser, a Svájci Síszövetség sportigazgatója közleményben fejezte ki részvétét Hediger hozzátartozóinak, hozzátéve: a Swiss-Ski család számára a sportoló tragikus halála sötét árnyékot vetett a karácsonyi ünnepekre.

A szövetség hozzátette, hogy a halálesettel kapcsolatos további részleteket a családja, valamint az élettársa kérésére titokban tartják. A svájci snowboardos, Jan Scherrer azt mondta, hogy „belesajdult a szíve”, amikor meghallotta a hírt, és arra kérte a követőit, hogy vigyázzanak a lejtőkön.

Sophie Hediger a 2022-es pekingi téli olimpián több versenyszámban is indult, többek között női snowboard crossban, a 2023–2024-es szezonban pedig kétszer is dobogón végzett a világkupa-versenyeken. Legjobb eredménye egy második hely volt St. Moritzban tavaly januárban - számol be róla a Metro.