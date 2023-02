"Ez lesz az utolsó meccsem" - 94 éves bácsi felel a gyepért a Super Bowlon

George Toma 94 éves. Kertész, 1999 óta nyugdíjas, de amikor közeleg a Super Bowl, az NFL vezérkara mindig őt kéri fel, hogy segítsen elvetni a magokat, megművelni a talajt és leteríteni a zöld gyepet az aktuális helyszínen. Kedden például a State Farm Stadionban járt, ahol előkészítette a pályát a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles játékosainak, akik magyar idő szerint ma éjfél után 30 perccel összecsapnak a nagy döntőben, a Super Bowlban.

Fotó: Gregory Shamus

A 94 éves bácsinak ez lesz az 57. Super Bowlja, 1967-ben kezdett. 56 nagy döntőn dolgozott, a legelsőn még az akkori vezér, Pete Rozelle megbízott szabad kezet adott neki, megkérte őt, hogy felügyelje a logók felfestését a pályára. Aztán már a teljes pálya az ő feladata volt, hogy a fű olyan selymes legyen, mint egy legelő. Toma három NFL-vezér alatt melózott.

Kansas City legend George Toma taking care of field for Super Bowl LVII:https://t.co/WjbC7lCdGJ — KSHB 41 News (@KSHB41) February 12, 2023

"Néhányan a gyep szultánjának vagy a gyep istenének hívnak" - mondta Toma egy interjúban.

A legtöbb szurkoló nem tudja, de az 1993-as Super Bowl óta a meccsnek otthont adó helyszíneken a természetes füves pályákon rendre kicserélik a gyepet. Az első 27 Super Bowl-meccsen az NFL évente körülbelül 1000 dollárt költött a fű felújítására az olyan stadionokban, mint a Rose Bowl, a Sugar Bowl és az Orange Bowl.

"Az idei pálya cseréjének költsége 800 000 dollár (nagyjából 280 millió forint) volt" - mondta Toma. - Az árak most magasabbak, mint korábban. Látják a különbséget. Azok a pályák, amelyek még 1000 dollárba kerültek, 7-14 nap alatt kellett készültek el. A mostanin már 18 hónapja dolgozunk."

Toma 1972-ben a Kansas City baseball csapatának pályafenntartójaként dolgozott. Abban a sportágban is nagyra becsülik őt. Sőt, két olimpiával is büszkélkedhet, hiszen az 1984-es Los Angeles-i és az 1996-os atlantai nyári játékokon is ő volt a fő pályafenntartó. Legendás pályafutása révén az NFL-ben és az MLB-ben is helyet kapott a Hall of Fame-ben, a Hírességek Csarnokában.

Pedig nem úgy tűnt, hogy kertész lesz belőle, mert egy szénbányász fiaként Edwardsville-ben nőtt fel. Toma elmondta, rettegett ettől az élettől és a vele járó betegségektől, ezért inkább egy csirkefarmon dolgozott napi 50 centért és ebédért.

"Az a farmer annyi mindent megtanított nekem, hogy ma is használom kertészként."

Viszont a mostani meccse lehet az utolsó.

"Igen, az 57-es számmal fejezem be a pályafutásom."