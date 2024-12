Mindössze egy ütés kellett Berki Mazsi sikeréhez

A tét óriási, hiszen minden kategória győztese 100 ezer dollárt, vagyis 39 millió forintot nyerhet - ekkora összeget eddig csak az ismert profi bokszolók vihettek haza. Ez az első olyan nemzetközi ökölvívóverseny, ahol bárki elindulhatott és az ökölvívás szabályai szerint megmérethette magát. Van olyan, aki nemcsak a HELL Boxing Kings WBO-bajnoki övéért, hanem gyakorlatilag az életéért bokszol, mert nincs más lehetősége, hogy változtasson cseppet sem irigylésre méltó helyzetén. Sokak számára óriási lehetőség tehát, hogy 100 ezer dollárral gazdagodjanak.

Múlt vasárnap is hét mérkőzést rendeztek meg a DVTK Arénában. A magyar színeketb képviselve először Oláh Levente lépett a szorítóba a szerb Veljko Gligorics ellen. A magyar bajnok és junior Európa-bajnok Oláh fiatalon elhunyt bátyja álmát is szeretné megvalósítani azzal, hogy sikeres bunyós lesz. Ehhez remek állomás volt a vasárnap esti meccs, ahol igencsak közönségszórakoztató módon püfölték egymást négy meneten keresztül a rutinos - már több mint 160 meccsen van túl - szerbbel. A magyar srác sokszor a közönséget is szórakoztatta grimaszaival, elhajlásaival, táncával, de az utolsó pillanatig koncentrálnia kellett Gligorics ellen. Végül többségi pontozással nyert és bejutott az elődöntőbe, ahol honfitársa, Kovács Kruzitó vár rá.

Fotó: HELL Boxing Kings

A nehézsúly is igazi csemegét tartogatott ezen az estén. A szlovák Peter Weiss - ő ütötte ki a ringből júniusban az egyik ellenfelét - és a horvát Fran Hodak őszinte bunyóval rukkolt elő: addig ütötték egymást, amíg véget nem ért a meccs. A bírók döntése alapján végül Hodak nyert, ő jutott tovább az elődöntőbe.

Az est másik magyar érdekeltségű mérkőzésén Gémes Levente lépett ringbe a görög Theocharis Tsaousidis ellen nagyközépsúlyban. Fura, de a magyar srác mindössze alig hat éve bokszol, ennek ellenére tavalyelőtt a legjobb magyar ökölvívónak választották, és már egy ifjúsági világbajnoki ezüstéremmel is büszkélkedhet. Elképesztő meccset vívtak: megálltak egymástól ütőtávolságra és csépelték a másikat. Igyekezetüket díjazta a miskolci közönség is, hatalmas ovációval biztatták a két bunyóst. A több tiszta találatot szerencsére a magyar bokszoló vitte be, így aztán Gémes nyert egyhangú bírói pontozással.