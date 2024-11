A magyar válogatott 4-0-s vereséget szenvedett Hollandia vendégeként, a labdarúgó Nemzetek Ligája A3-as csoportjának ötödik fordulójában, így már biztosan a harmadik helyen végez. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy az amszterdami meccs elején az amúgy remekülkezdő magyar csapat kispadjánál újra kellett éleszteni Szalai Ádám pályaedzőt, akit az állapota stabilizálása után hordágyon vittek kórházba.

Szoboszlai (balra) és liverpooli klubtársa, Van Dijk mozdulata is jelzi: a meccs eltörpült Szalai Ádám életének megmentése mellett Fotó: Soccrates Images

Az októberi, budapesti 1-1 kezdő összeállításához képest Ronald Koeman a holland csapat felét lecserélte. Marco Rossinak két helyen kellett változtatnia, de kényszerből is topligás játékosokat tudott bevetni. A védelem jobb oldalán a sárga lapjai miatt eltiltott újpesti Fiola Attila helyett a Serie A-s Parmában légióskodó Balogh Botond került be a csapatba, a középpálya jobb szélén pedig a kisebb sérülésen túlesett Bolla Bendegúzt (Rapid Wien) a francia Le Havre-t erősítő Nego Loic váltotta. Az 50. válogatott meccsét minden idők legfiatalabb magyar játékosaként elért Szoboszlai Dominik veszélyeztetett először (ha nem számítjuk Nego lesállás utáni elrontott ziccerét), már a 3. percben: egy bal oldali labdaszerzés után blokkolt lövése után Schäfer bombázott a hazai kapu fölé.

Szalai Ádám élete volt a tét

Ezután jött azonban a mindennél fontosabb, ami zárójelbe tett mindent, ami utána történt a pályán: hét perc elteltével óriási ijedség alakult ki a magyar kispadnál, ahol összeesett valaki: mint kiderült, Szalai Ádám pályaedző, a válogatott korábbi csapatkapitánya lett rosszul.

Idegtépő percekig csak a játékosok és a stábtagog aggodalmáról lehetett következtetni a gondosan eltakart orvosi intézkedés jellegére (a holland televízió értesülése szerint újra kellett éleszteni). Végül majdnem negyedóra múltán Szalait már stabilizált állapotban, hordágyon viték kórházba, a közönség tapsa kíséretében.

Szalai Ádámot újra kellett éleszteni a magyar kispadnál, az állapota stabilizálása után hordágyon vitték kórházba Fotó: ANP

Ezek után eltörpült, hogy Nikitscher Tamás kezezése miatt, egy VAR-döntés nyomán holland büntetővel folytatódott a játék, amit Wout Weghorst a jobbra vetődő Dibusz Dénes kapujának közepébe helyezett (1-0 oda). Nem tudni, fölvetődött-e, hogy a 13 percnyi rémület után ne focizzanak tovább, mindenesetre Szoboszlaiék nyilván nehéz lelkiállapotban próbáltak a feadatukra koncentrálni. Sallai Roland ugyan már két perc múltán egyenlíthetett volna, de a fejest lefülelte Verbruggen kapus, és a folytatásban már Dibusznak sokkal több és nehezebb védenivalója volt a magyar kapu előtt. Két perccel a szünet előtt, Nagy Zsolt szabálytalansága után Cody Gakpo is tizenegyesből növelte a hazaiak előnyét 2-0-ra (Szoboszlai hiába adott tanácsot Dibusznak a liverpooli csapattársa ismeretében).