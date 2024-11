"Ez mindennél fontosabb" - barátai üzentek Szalai Ádámnak

Szalai Ádám drámája után kedden este lép pályára újra a magyar fociválogatott. A németek elleni találkozó a Nemzetek Ligája utolsó fordulójában (20.45, M4 Sport) komoly téttel már nem bír, a kérdés csupán az, hogy zárja az évet a válogatott. Arról sincs egyelőre információ, a gárda edzőjeként dolgozó Szalai ott lehet-e a kispadon. A korábbi csapatkapitány szombaton Hollandiában a kispadon lett rosszul, kórházba szállították, vasárnap már a csapattal együtt repülhetett haza. Azóta családja mellett gyógyul, a játékosoktól is azt kérte, állapotáról ne nyilatkozzanak. Ő maga annyit írt, szerencsére már javuló állapotban van.

Szalai Ádám októberben csatlakozott Marco Rossi stábjához Fotó: Csudai Sándor/Origo

Szalaiért nem csak Magyarországon szorítanak. A keddi ellenfél Németország csapatában is sokan vannak, akik jól ismerik őt. Nem véletlen, Ádám 11 éven át játszott a Bundesligában, a Nationalelf jelenlegi szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann az edzője is volt három évig a Hoffenheimben. Ő is beszélt a történtekről.

Rövid üzenetet írtam Ádámnak, aki megnyugtatott, a gyógyulás útján van. Az ő egészsége sokkal fontosabb, mint bármilyen meccs eredménye. Ez mindennél fontosabb

- mondta a meccs előtt Nagelsmann, akinek a segítője, Sandro Wagner is csapattársa volt a csatárnak. A keretből még Serge Gnabry és Oliver Baumann az, aki jól ismerheti Szalait, hiszen játszottak együtt.

Szalai Ádám ezt kérte csapattársaitól

Egyelőre az orvosok mellett az MLSZ sem beszél arról, mi történt pontosan Szalai Ádámmal a kispadon. Marco Rossi kapitány arról beszélt, a történtekről Szalai maga fog beszélni, amennyiben úgy érzi, eljött annak az ideje. Nagy Ádám kiemelte, a korábbi csapatkapitány arra kérte a játékosokat, ne beszéljenek az egészségi állapotáról.