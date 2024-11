Cristiano Ronaldo visszatérhet Manchesterbe, az új edző sokkolná a szurkolókat

A Manchester United az október végi, West Ham United elleni bajnokit követően menesztette Erik ten Hagot, a csapat irányítását Ruud van Nistelrooy vette át ideiglenes vezetőedzőként. A manchesteri sztárcsapat a múlt héten megtalálta a holland utódját, a portugál Rúben Amorimot nevezte ki, aki 2021-ben és az előző szezonban is bajnok lett a Sportinggal. Amorim november 11-én, hétfőn kezdi meg a munkát Angliában, a fiatal edző pedig nem zárkózik el attól, hogy Cristiano Ronaldo harmadszor is visszatérhessen az Old Traffordra.

Cristiano Ronaldo harmadszor is visszatérhet a Manchester Unitedhez Fotó: AFP

Az egykori kiváló angol csatár, Teddy Sheringham összesen 153 tétmérkőzést játszott a Manchester Unitedben, ez idő alatt 46 gólt és 31 gólpasszt jegyzett. A támadó szerint Amorim mellett Ronaldo is kacérkodik a visszatérés gondolatával, de mégsem tartja elképzelhetőnek, hogy a portugál világklasszis harmadszor is a Manchester United futballistája legyen.

Rúben Amorim szívesen dolgozna Cristiano Ronaldóval a Manchester Unitednél

– mondta Teddy Sheringham, amit a Goal vett észre. „Ronaldo viszont a nagyobb és jobb dolgok felé tart. Úgy gondolom, hogy David Beckham útját fogja követni abban, hogy az edzősködéstől távolabb, nagyobb profilú dolgokat csináljon a világ minden táján."

Ronaldo csillagászati összeget keres Szaúd-Arábiában

Ronaldo 2023 januárjában igazolt a szaúdi al-Nasszrhöz, amellyel 2,5 éves szerződést kötött. A 39 éves gólvágó évi 200 millió eurót (80 milliárd forint) kap a szolgálataiért, ezzel a Manchester United biztosan nem tudna versenyezni.