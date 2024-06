Így emlékeznek meg Puskás Ferencről az EB-n

A sorsjegypáros nem csak a futball szerelmeseit lepi meg a kaparós sorsjegyekkel, hanem mindazokat is, akiket büszkeséggel tölt el a magyar labdarúgás aranykora. Az EB kezdetére való időzítés nem véletlen, hiszen ilyenkor az emberek hétköznapjait és beszélgetéseiket is áthatja a foci, így azoknak is izgalmas perceket szerezhet a sorsjegy, akik kevésbé rajonganak ezért a sportágért.

Beszélgetés Puskás Ferenc történeteiről: Szöllősi György, Bozsik Péter, Veréb Tamás és Szente Vajk (Fotó: Markovics Gábor)

Nagy nevek, nagy történetek

A Puskás Ferencet megelevenítő sorsjegy bemutatóján természetesen jelen volt Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Bozsik Péter, edző, labdarúgó (Bozsik József, az Aranycsapat olimpiai bajnok játékosának fia), Szente Vajk, Puskás, a musical rendezője, Veréb Tamás, Puskás, a musical szereplője, továbbá megjelentek Puskás Ferenc leszármazottai is. Szente Vajk az eseményen elmesélte, hogy rendkívül különleges kötődése van Puskás Öcsihez.

Szente Vajk rendezője a Puskás, a musical című produkciónak (Fotó: Markovics Gábor)

„Már kiskoromban a színházzal szerettem volna foglalkozni és amikor a nagyapám először mesélt az Aranycsapatról, akkor megfogalmazódott bennem, hogy egyszer valamilyen formában muszáj beszélni Puskás Ferencről. Sajnos nincsen nagy filmünk az életéről és ilyen nagy szabású előadás sem készült még korábban. Aztán ahogy az életem összefonódott a zenével és a színházzal,

egyszer csak összeállt a kép, hogy egy zenés előadás lesz az, ami a legmegfelelőbb lesz arra, hogy az ő emlékét ápoljuk. Méghozzá azért, mert a focihoz kell tér, sok szereplő, szurkolók, játékosok, így egy nagy szabású előadást lehetett csinálni, ami egyébként Puskás Ferenc játékos pályafutását öleli fel.

Veréb Tamás alakítja Puskás Ferenc karakterét a Puskás, a musical című produkcióban (Fotó: Markovics Gábor)

Veréb Tamás, a Puskás a musical színművésze a Borsnak elárulta, hogy a szerep mindig is közel állt hozzá, nagy kalandnak tartja Puskás Ferenc megformálását a színpadon.

– Az ő legendáját átélni színészként hatalmas megtiszteltetés és túl a századik előadáson azt hiszem bátran mondhatom, hogy sikerült is jól teljesíteni ezt a szerepet. Amikor Vajk először megkeresett, az volt az első kérdésem, hogy ugye fociznom nem kell? A foci ugyanis egy fekete folt volt az életemben, inkább konditeremben edzem.