Gólyahír, újra apa lesz a magyar válogatott elátkozott focistája

Sokadik súlyos sérüléséből tért vissza szeptemberben Kalmár Zsolt, akinek most a magánéleti boldogsága is erőt adhat a küzdelemhez.

Második gyermeke születését várja a válogatott középpályás, Kalmár Zsolt Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A Fehérvár FC 29 éves labdarúgója a közösségi oldalán kürtölte világgá, hogy felesége, Karolin a második babájukat hordja a szíve alatt.

Az életünk legszebb pillanatai közé tartozik, amikor megtudtuk, hogy Te jössz közénk

– kommentálta Kalmár az Instagramon ide kattintva megtekinthető fotót egy "See you in 2025" (Találkozunk 2025-ben) feliratú rugdalózóról és egy ultrahangfotóról.

A párnak már vagy egy ötves kisfia, Noel.

Kalmár az utóbbi évtizedek tán legbalszerencsésebb magyar futballistája. Ugyan már 36-szoros válogatott, de a 2016-os, a 2021-es, majd az idei, 2024-es Európa-bajnokságról is lemaradt, kettőről sérülés miatt. Most is éppen arra készül, hogy jövő márciustól újra visszakerülhessen Marco Rossi szövetségi kapitány világbajnoki selejtezőkre készülő keretébe.