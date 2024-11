Ez nagyot szólhat, Cristiano Ronaldo újabb őrületes lépésre készül

Az egykor a Manchester Unitedben a portugál ásszal együtt futballozó Gary Neville úgy véli, Cristiano Ronaldo számára az „utolsó tánc” színtere az MLS, azaz az Egyesült Államok profi bajnoksága lehet - írja a Marca. Neville azt gondolja, ha jövőre lejár Cristiano Ronaldónak a szaúdi Al-Nasszrral kötött szerződése, csakis az MLS lehet hátra, így aztán tovább formálná az Egyesült Államok futballkultúráját, és persze újra vetélkedhetne Lionel Messivel.

Ronaldo Amerika felé veheti az irányt Fotó: AFP

Az MLS a visszavonuláshoz közeledő európai sztárok menedéke, így Franz Beckenbauer, George Best, később David Beckham és Zlatan Ibrahimovic a maguk tudásával, hírnevével valamennyien hozzájárultak a tengerentúli futballsport fejlődéséhez. A szaúdi Pro League után bizonyosan olyan piacok tárnák ki képzeletbeli kapujukat Cristiano Ronaldo előtt, mint Los Angeles vagy éppen New York. A Los Angeles Galaxy, a Los Angeles FC, a New York City FC és a New York Red Bulls infrastruktúrája és mindenekelőtt erőforrása tökéletes ahhoz, hogy szerződtessék az ötszörös aranylabdást.