Szilágyi Áron fontos döntést hozott meg a jövőjéről a műtét után

A 21. század kétségkívül legsikeresebb olimpikonja Magyarországon Szilágyi Áron. A kardvívó történelmet írt azzal, hogy sorozatban három olimpián, Londonban, Rio de Janeiróban és Tokióban is aranyérmes lett egyéniben. Idén Párizsban meglepetésre már az első fordulóban kiesett. Nem fogta a sérülésére, de mint kiderült, komoly fájdalmakkal vívott, s így lett vezére az ezüsrmet nyerő csapatnak. Az olimpia után meg is műtötték a klasszist, s bizony benne volt a pakliban, hogy Szilágyi Áron visszavonul. Most sok kérdésre választ adott a nagy bajnok.

Szilágyi Áron számára a rossz kezdés után a párizsi olimpia is sikeres lett Fotó: Origo

A 34 éves vívó most a Magyar Nemzetnek beszélt arról, szerettivel is átbeszélte terveit, mielőtt döntött volna. A legfontosabb, hogy most a műtét után kell felépülnie, ez is újdonság a számára, hiszen sosem volt még ilyen komoly operációja.

Sok minden érlelődött bennem az olimpia óta, sokat beszélgettem a párommal, családdal, barátokkal, csapattársakkal, és arra jutottam, hogy van még bennem erő, sőt kifejezetten ösztönzőleg hat rám a rehabilitáció, mert kíváncsi vagyok, milyen küzdelemmel jár, hogy lehet ebből visszajutni akár a csúcsformáig

– árulta el Szilágyi.

- Van bennem még pár év, amiben nemcsak a saját egyéni teljesítményemre tudok fókuszálni, hanem a csapatra is.

Szilágyi Áron már a gyógyulás útján

Az Achilles-ín-műtét után lassan, de megkezdte a rehabilitációt Szilágyi Áron.

Még csak néhány hete volt a műtét, de már szépen begyógyult a seb, és azt mondják, ott tart a felépülésem, ahol kell. Mindenki azt hangsúlyozza, hogy most a türelem a legfontosabb, adjak időt magamnak, és ezt próbálom is megtenni. Még öt hétig van rajtam ez a csodálatos lábzsák, közben a gyógytorna zajlik, fel kell ébreszteni az izmokat, és már az erőnléti edzéseket is elkezdem, nyilván nem a bokámat, a sarkamat terhelve. A teljes rehabilitáció öt-hat hónap, azután tudom elkezdeni a vívóedzéseket

- mondta Szilágyi.

