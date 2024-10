Felcsillant a remény, Schumacher biztató hírt kapott

Könnyen lehet, hogy Mick Schumacher két év távollét után, jövőre visszatérhet versenyzőként a Forma-1-be. Erről az Audi operatív és technikai vezetője, Mattia Binotto beszélt.

Mick Schumacher két évnyi hiábavaló próbálkozás után, 2025-ben visszatérhet F1-pilótának? Fotó: NurPhoto via AFP

Az olasz sportvezető megerősítette a sajtóértesüléseket: a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia továbbra is opció a jelenleg Stake F1 néven futó Sauber alakulatnál, amiből 2026-tól már gyári Audi-csapat lesz. Nico Hülkenberget már szerződtették a következő szezontól egy több évre szóló szerződéssel, de azt még nem jelentették be, hogy ki versenyez majd a német pilóta mellett. Mick mellett Valtteri Bottas, Franco Colapinto és Gabriel Bortoleto is szerepelt már a lehetséges opciók között – emlékeztet az Origo.

Schumacher fia nem a leggyorsabb, de...

– Határozottan értékeljük a teljesítményét. Ő az egyik név, aki benne van a kalapban. Találkoztam vele és beszéltünk is, régóta ismerem őt, tudom, mik az erősségei és a gyengéi. Nagyon egyenletes teljesítményre képes, és összességében gyors, igazi csapatjátékos, aki keményen dolgozik. Ugyanakkor néhány pályán pár próbálkozással többre van szüksége, hogy elérje a leggyorsabb körét. De nem lehet csak a sebesség alapján megítélni egy autóversenyzőt, hanem a hozzáállása is fontos – mondta Binotto, aki már a Ferrari egyik vezetőjeként figyelemmel kísérte a "kis Schumi" fejlődését az olaszok akadémiáján.

Sőt, Mattia Binotto már a legendás édesapával is együtt dolgozott a Ferrarinál, jóban van Mick édesanyjával, Corinna Schumacherrel is.