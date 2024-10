Dárdai kitálalt a magyar válogatottról; Szoboszlai csattanós választ adott

Dárdai Pál 2014 szeptembere és 2015 júliusa között összesen hét találkozón irányíthatta a magyar válogatottat. A korábbi középpályással megindult felfelé a nemzeti csapat, Dárdai szereplését a mai napig sikerként könyvelik el a szurkolók. Közvetlen környezete azonban eleinte óva intette a munkától.

„Körülöttem a legtöbb ember, többek között édesapám is ellenezte, hogy elvállaljam a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztját. Ő azt mondta, »nem lehetsz ilyen hülye, hogy tönkreteszed az életedet«. De én jó ötletnek tartottam, újabb kihívásra vágytam, a stáb és a keret nagy részét jól ismertem, és más ismerősöket is meg tudtam hívni” - emlékezett vissza Dárdai Pál.

Dárdai Pált féltették a magyar válogatottól Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Szoboszlai Dominik az idei szezonban is alapember a Liverpoolban, egy-egy rosszabbul sikerült meccse után azonban a szurkolók rögtön kikövetelik a kezdőcsapatból. Harvey Elliott sérüléssel bajlódik, így a rajongók előszeretettel Curtis Jones nevét dobják be alternatívaként. Az angol futballista azonban amikor lehetőséget kapott, nem tudta megmutatni, hogy miért lenne jobb magyar posztriválisánál. Szoboszlai és Jones teljesítményét most összehasonlította egy liverpooli futballblog a közösségi oldalán. Az adatokból kitűnik: mióta Szoboszlai tavaly nyáron bemutatkozott az angol Premier League sztárklubjában, minden lényeges mutatóban jobb Jonesnál, vagyis csattanós választ adott.

Cristiano Ronaldo az idei szezont nagyszerűen kezdte klubcsapatában, az al-Nasszrben. Eddigi kilenc összecsapásán nyolc gólt szerzett klubcsapatában, az edzőváltás pedig szintén nem zökkentette ki a lendületéből. Az ötszörös aranylabdás legutóbb az al-Orobah ellen talált be, amivel egy újabb elképesztő mérföldkövet ért el. Ronaldónak ez volt a 600. olyan térmérkőzése, amelyen legalább egyszer gólt szerzett, ezzel ő az első futballista, aki ezt a határt elérte – emelte ki a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS). A második helyen nagy riválisa, Lionel Messi áll, aki eddig 556 találkozón vette be az ellenfelek kapuját.