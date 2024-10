„Tönkreteszed az életedet” – Dárdai Pál mindent elmondott a magyar válogatottal kapcsolatban

Dárdai Pál játékosként összesen 286 bajnoki mérkőzést játszott a Hertha BSC-nél, vezetőedzőként pedig a berlini klub utánpótlásában tevékenykedett, mielőtt három különböző időszakban a felnőtt csapatot is irányította. A tavalyi szezonban az együttes a kilencedik helyen végzett a német másodosztályban, ami után a vezetőség nem hosszabbította meg a szerződését.

Dárdai Pált féltették a magyar válogatott kispadjától Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Dárdairól kedd délután egy hosszú interjú jelent meg a Nemzeti Sportrádióban (a beszélgetés még áprilisban történt meg). A 48 éves szakember először arról beszélt, hogy miért akart a visszavonulása után a klub utánpótlásában elhelyezkedni.

„Az egész utánpótlást én reformáltam itt át, az is motivált, hogy a gyermekeim majd ide fognak jönni. 2023 nyarán rengeteg kritikát kaptunk, hogy mindhárom fiú itt, a felnőtt csapatban játszik, pedig Palkó például magától jött vissza, Márton azóta válogatott lett, Bencét pedig imádta az egész csapat. A szerencse és a genetika is kellett ahhoz, hogy ilyen családunk legyen, de azt mondom, hogy aki azt szeretné, hogy a gyermeke futballista legyen, küldje hozzám” – mondta Dárdai Pál, az interjút az Origo szemlézte.

Dárdai Pál környezete nem akarta, hogy a korábbi középpályás szövetségi kapitány legyen

Dárdai 2014 szeptembere és 2015 júliusa között összesen hét találkozón irányíthatta a magyar válogatottat. A korábbi középpályással megindult felfelé a nemzeti csapat, Dárdai szereplését a mai napig sikerként könyvelik el a szurkolók. Közvetlen környezete azonban nem rajongott a felkérésért.

„Körülöttem a legtöbb ember, többek között édesapám is ellenezte, hogy elvállaljam a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztját. Ő azt mondta, »nem lehetsz ilyen hülye, hogy tönkreteszed az életedet«. De én jó ötletnek tartottam, újabb kihívásra vágytam, a stáb és a keret nagy részét jól is ismertem, és más ismerősöket is meg tudtam hívni”.

A magyar labdarúgó-válogatott zsinórban háromszor jutott ki az Európa-bajnokságra, ebből kétszer Marco Rossi kvalifikálta a csapatot. Dárdai szerint az olasz mester remek szövetségi kapitány.

Marco Rossit személyesen nem ismerem, a gyermekeimmel kapcsolatban én nem lobbiztam nála, de amit a válogatott mérkőzéseken, a televízióban látok, az alapján nem kérdés, hogy jó munkát végez. Tisztelem, és azt mondom, hogy erre lehet építeni, legyen még tíz évig ő a kapitány!

A magyar válogatott október 11-én, pénteken Hollandia, október 14-én, hétfőn pedig Bosznia-Hercegovina ellen játszik a Nemzetek Ligájában.