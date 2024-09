Hátba támadták Dárdai Pált, sunyin beszólt neki a felfedezettje

Szezonbeli hét tétmeccsén már három góllal segítette a Hertha labdarúgócsapata szereplését Derry Scherhant. A 21 éves, német utánpótlás-válogatott támadó a berlinieknél nevelkedett, májusig Dárdai Pál volt az edzője a Bundesliga-másodosztályban. A 2023/24-es idényben 31 tétmérkőzésen számított rá a magyar klublegenda, de akkor csak két találatig jutott. Most mégis hátba támadta volt trénerét egy nyilatkozattal.

Dárdai Pál az előző szezonban 31-szer játszatta Scherhantot, de jobbára csereként / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Hertha egyik nagy reménysége elpanaszolta, hogy Dárdai időszakában nem érezte a bizalmat, nem volt a legjobb a viszonyuk, nyáron majdnem el is igazolt emiatt.

Az előző évben csalódott voltam. Alig mutathattam meg, mit tudok.

Pedig az edzéseken mindig 100 százalékot nyújtottam. Erről nem szeretnék többet mondani – fogalmazott Scherhant, nehezményezve a kevés kezdőcsapatbeli szereplését.

Azt azért még elmondta, hogy elégedetlensége miatt nyáron távozni készült nevelőegyesületétől.

Dárdai utódjánál jobban érzi a bizalmat

– Gondolom, az a normális, hogy körülnézel és mérlegeled, hol kapsz több játéklehetőséget és hol tudsz a leginkább fejlődni. Végül a klubbal arra a döntésre jutottunk, hogy itt maradok, gázra lépek és az új edzőnél megpróbálok bizonyítani – utalt Scherhant a Dárdai helyére kinevezett Cristian Fiélre. – Vele az első naptól jó, nyílt beszélgetéseket folytatunk. Tudta, hogy az előző szezonom nagyon nehéz volt. Kezdettől érzem a bizalmát. Idegesít, hogy sokan hanyagnak próbálnak láttatni, mert nem igaz. Tiszta a gondolkodásmódom, tudom, mit akarok elérni, és nap mint nap dolgozom magamon.

Fiél vezetésével a Hertha egyelőre jobban szerepel, mint tavaly ilyenkor Dárdaival (akkor hat, most tíz pont jött össze az első hat fordulóban), de a Berliner Zeitung kiemeli: ez nagyban köszönhető annak, hogy a magyar edző tavaly mély vízbe dobta és sok játéklehetőséget adott a klub fiatal tehetségeinek. Így most az ő tavalyi munkájából is profitál Fiél – és tegyük hozzá: Scherhant is.

Tovább árnyalja a képet, hogy a Hertha tavalyi legjobbja, Fabian Reese éppen Scherhant posztján, balszélsőként jászik. A fél Bundesliga kerülgette, már a német válogatottba is követelt közönségkedvenc az előző szezonban 35 tétmeccsen 13 gólig és 17 gólpasszig jutott. Fiélnél vélhetően csak azért Scherhant játszik, mert Reese súlyos nyári bokasérülése miatt még nm bevethető.