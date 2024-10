„Eltűnt a régi életünk" - David Beckhamet átkozzák a bosszús falusiak

Egy angol faluban, Great Tew-ben méhészként tevékenykedik és csirkéket tenyészt David Beckham. Ezzel alaposan felforgatta a település életét, ahol minden megváltozott, amióta az egykori angol válogatott futballista betette a lábát - írja az Origo. Özönlenek az ingatlanspekulánsok és a turisták, akik felhajtották az árakat.

Beckham miatt megváltozott a falusiak élete Fotó: AFP

"Az egekbe szöktek a telkek és a házak árai. Megnyílt például egy szálloda, ahol több száz fontba kerül egyetlen éjszaka. A falu kávézójában is átalakult a menü, Beckham érkezése előtt a fish and chips és a burger volt a két legmenőbb kaja. Hogy mit adnak most? Vesepástétomot, steaket, meg a falusi emberek számára teljesen ismeretlen ételeket. Beckham érkezése előtt ide jártam enni. Most ezt nem engedhetem meg magamnak, nincs rá pénzem" - mondta John, aki 65 éve él a faluban, ahol a templom hirdetőtáblája is alaposan megváltozott.

"Korábban itt a környék piacainak nyitvatartásáról lehetett olvasni, és itt üzentek egymásnak a falusiak. Ma a luxus-helikopterek és magánrepülők bérlési lehetőségeiről adnak tájékoztatást" - folytatta John.

Beckhamék révén persze a falusiak ingatlanjai is felértékelődtek, de ezzel ők aligha foglalkoznak.

"Mintha a régi élet eltűnt volna innen" - zárta panaszát John.