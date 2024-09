Megtört Szoboszlai átka, a Liverpool a gólpasszával nyert Manchesterben

Az előző szezonbeli három, sikertelen próbálkozása után végre összejött Szoboszlai Dominiknak, hogy győztes csapat tagja legyen a Manchester United ellen. A Liverpool – az új edző, Arne Slot kulcsemberévé vált magyar középpályás főszereplésével! – 3-0-ra nyert az Old Traffordon az angol labdarúgó Premier League 3. fordulójában.

Szoboszlai Dominik gólpasszt adott Szalahnak, negyedik nekifutásra a Liverpool simán nyert a Manchester United vendégeként Fotó: Getty Images

Az angol élvonal történetének két legeredményesebb klubjának – az MU rekordot jelentő 20-szor, a 'Pool 19-szer nyert bajnoki címet – legendás párharca tavaly kétszer is döntetlent hozott a bajnokságban (0-0, 2-2), míg az FA-kupa negyeddöntőjében a későbbi győztes manchesteriek nyertek 3-2-re. Szoboszlai mindháromszor játszott, nem úgy, mint a nyári felkészülési találkozójukon, amit 3-0-ra nyert a csapata: mintha elátkozták volna... Most viszont vele a pályán is összejött végre az áhított diadal!

A Slot-csapat főleg a szünetbeli lecseréléséig hibát, hibára halmozó Casemiro ügyetlenkedéseinek, és az így vezetett két kontrát is góllal befejező Luis Díaz duplájának köszönhetően már a félidőben két góllal vezetett az "Álmok színházában". A Mohamed Szalah gólpasszait hálóba juttató kolumbiai szélső második találatánál Szoboszlai is különleges szerepet vállalt: az egyiptomi sztár beadását talán ő is befejelhette volna a hosszú saroknál, de jobbnak látta a levegőben behúzni a nyakát, így a még jobb pozícióban érkező társának jutott a dicsőség (0-2).

Szoboszlai gólpasszt adott

A Manchester United-Liverpool slágermeccs második félidejében aztán válogatottunk csapatkapitánya még többet tett a csapata győzelméért: lövőhelyzetből önzetlenül a szabadon álló Szalahhoz passzolt, aki gólra is váltotta Szoboszlai asszisztját (0-3).

Mohamed Salah makes it 3 🔥



LIVERPOOL ARE RUNNING RIOT AT OT pic.twitter.com/lj2dkNF5Xi — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) September 1, 2024

A hajrához közeledve Szoboszlai feltehette volna egy góllal is a koronát a teljesítményére, de a manchesteri kaputól hét méterre túlvariálta óriási helyzetét.

A Liverpool háromból három győzelemmel tapad a másik százszázalékos csapatra, a PL-tabellát több szerzett gólja miatt vezető, címvédő Manchester Cityre.