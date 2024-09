Szoboszlai Dominik mindent eldöntött, Olaszországban parádézott a Liverpool

A Liverpool egy év után tért vissza a Bajnokok Ligájába. Szoboszlaiékra rögtön rangadó várt, az első fordulóban Olaszországba utaztak az AC Milanhoz. Szoboszlai Dominik a második félidőben betalált, az angol együttes magabiztosan nyert 3-1-re a San Siróban.

Szoboszlai Dominik góllal tért vissza a Bajnokok Ligájába Fotó: AFP

A Milan veszélyesen kezdte az összecsapást, a harmadik percben pedig már meg is szerezte a vezetést, egy gyors támadást követően Christian Pulisic talált be. Ezt követően azonban a hazai együttes teljesítménye jelentősen visszaesett, a Liverpool pedig átvette az irányítást. Mohamed Szalah a felsőlécet találta el, Ibrahima Konaté viszont már egy szabadrúgás után egyenlíteni tudott. Szalahnak aztán másodszor sem volt szerencséje a léccel, az első félidő végén azonban a másik középhátvéd, Virgil van Dijk is betalált, szintén fejesből, így Szoboszlaiék előnnyel vonulhattak a szünetre.

Szoboszlai Dominik BL-gólja mindent eldöntött

A második játékrészben folytatódott a nagy Liverpool-nyomás, a milánói együttes hibát hibára halmozott, amit a 67. percben Szoboszlai büntetett meg. Pavlovics borzalmas labdáját követően indult az angol kontra, Szoboszlai előbb jól ugratta ki Cody Gakpót, aki aztán középre tette a labdát, amibe remekül ért bele a magyar középpályás, ezzel megszerezte első gólját az idei szezonban! A Milan a hajrában próbálkozott egy-két lövéssel, de egyik sem jelentett komoly veszélyt. A Liverpool nagyon magabiztosan tért vissza a BL-be és megérdemelten győzött 3-1-re.

A Liverpool a második fordulóban szintén olasz ellenféllel játszik, október 2-án a Bolognát fogadja az Anfield Roadon.