Szoboszlai Dominik volt a leggyengébb, már az utódját keresik

Hat forduló után vezeti az angol focibajnokságot a Liverpool együttese. A gárda a harmadik idegenbeli meccsét is megnyerte, ezúttal a Wolverhampton otthonában győzött 2-1-re. A csapat magyar játékosa, Szoboszlai Dominik ezúttal is kezdő volt, akárcsak az eddigi összes bajnokin. Igaz, maradandót nem alkotott, egy nagy gólhelyzete volt, de azt elrontotta. Továbbra is egyetlen gólpassz van a neve mellett a Premier League-ben, és ez sokak szerint kevés.

Szoboszlai Dominik nagyon vár az első idei bajnoki gólra Fotó: Andrew Powell

A számok szerint sem az élete meccse volt Szoboszlainak a szombati bajnoki. A mértékadó Sofascore oldal 6,4-es értéket adott neki, ezzel ő lett a csapata leggyengébb játékosa Wolverhamptonban.

Ez hiányzik Szoboszlai Dominik játékából

A focista a közösségi oldalán kap pozitív, bíztató, illetve negatív kritikákat is. Az előbbiek szerint a játékosnak sokkal nagyobb önbizalommal kellene játszania, s akkor jönnánek a gólok és a gólpasszok is.

A negatív hangok megkérdőjelezik Szoboszlai helyét a kezdőcsapatban, s már a helyettesét is megtalálták. A Ligakupa-meccsen - melyen a magyar focista nem lépett pályára - a középcsatár Diogo Jota lubickolt Szoboszlai pozíviójában. Ha Arne Slot menedzserbeteszi Darwin Nunezt centernek, akkor Jota visszahúzódva máris helyettesítheti Dominikot. Ugyanúgy az ő helyére pályázhat Curtis Jones is, valamint a jelenleg sérült Harvey Elliott.

A Livepool legközelebb szerdán, a Bologna ellen játszik a BL-ben, itt kiderül, tart-e még a bizalom a játékos felé, és ott lesz kezdőként Szoboszlai Dominik a Liverpoolban.