Szoboszlai Dominik ellen fordult Ed Sheeran

Nehéz meccsel kezdi az új szezont Szoboszlai Dominik csapata: a Liverpool szombaton (13.30, tv: Spíler1) az újonc Ipswich Town vendégeként lép pályára. A hazaiaknál óriási a készülődés az angol Premier League rajtjára, miután 22 év múltán jutottak vissza az élvonalba. Nem csak a pályán, a vezetőségben is erősítettek: kisebbségi tulajdonrészt vásárolt a klubban Ed Sheeran.

Ed Sheeran (középen) óvodáskora óta szurkol az Ipswich Townnak, most a résztulajdonosa is lett Szoboszlai Dominikék első ellenfelének Fotó: Getty Images

A 33 éves, négyszeres Grammy-díjas angol énekes és dalszövegíró, Ed Sheeran elmondása szerint óvodáskora óta az Ipswich Town lelkes szurkolója. Most pedig a gyerekkori álmát valóra váltva – ha csak passzívan és 1,4 százalékban is, de – résztulajdonosa is lett kedvenc csapatának, amely Szoboszlaiék ellen nyit az élvonalban.

Szoboszlai Dominikék riválisa beleerősített

Nagyon örülök, hogy magaménak tudhatom szeretett klubom egy kis részét. Minden futballszurkoló álma, hogy tulajdonosa lehessen annak, amit úgy támogat. Nagyon hálás vagyok

– közölte Ed Sheeran a Liverpool elleni szezonrajt előtt.

A muzsikus korábban már mezszponzorként támogatta a tavaly még a harmadosztályból a Championshipbe jutott Ipswich Town férfi és női focicsapatát is.