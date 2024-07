Zséda elárulta, mivel lepi meg koncertje után Ed Sheerant

A gyönyörű énekesnő úgy érzi, a fentiek is így akarták, hogy fellépjen Ed Sheeran koncertje előtt a Puskás Arénában. Zséda ugyanis nagyon elfoglalt, járja az országot a zenekarával. Hosszú hónapok óta minden szombatja le volt kötve, mindössze egyetlen szabad maradt, július 20-a, amikor a világsztár Budapesten lép fel.

Zséda hatalmas megtiszteltetésnek érzi, hogy Ed Sheeran őt választotta Fotó: Zséda

Zséda megkönnyezte Ed Sheeran választását

Fantasztikus karrier, nyolc nagylemez, számtalan szakmai elismerés után újabb szintet lépett a többszörös Fonogram- és EMeRTon-díjas énekesnő. Zséda a hét elején írta ki közösségi oldalára: Ed Sheeran és menedzsmentje már hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot velük, és elkezdődtek az egyeztetések arról, hogy zenekarával ők nyissák meg a koncertet, ők legyenek az opener banda.

– Még most is hihetetlen, hogy minket választottak, hogy eljutottak hozzá a dalaim – mesélte a Borsnak Zséda. - És tényleg azt gondolom, hogy a fentiek is akarták ezt, hiszen ez az egyetlen szombatunk volt szabad. Sok idő volt, amíg végül realizálódott, hogy akkor fellépünk Ed Sheeran előtt.

Úgy érzem, ez egyfajta visszaigazolás nekem, meg is könnyeztem, mert hatalmas megtiszteltetés és annyira nekem való. Máskor nagykoncertek előtt szokott lenni izgalom, de most nagyon nyugodt vagyok, a zenekarral állandóan úton vagyunk, rengeteg fellépésünk van, nagyon benne vagyunk. Úgy érzem, mi már erre rég kész vagyunk! 30 percet leszünk színpadon, arra készülök, hogy nagyot fogok énekelni, a rám nagyon jellemző, különleges hangulatú dalokat adjuk majd elő, olyan műsort raktunk össze, ami megfelel az opener szerepkörnek, megcsináljuk a hangulatot Ed előtt, akivel szerintem rokon lelkek vagyunk!

Arra is kíváncsiak voltunk, készül-e ajándékkal, meglepetéssel az angol világsztárnak az előadó, találkoznak-e.

– Ugyanannál a kiadónál vagyunk, szóval nagyon bízom benne, hogy találkozunk. Az biztos, hogy addig nem nyugszom, amíg nem készül rólunk közös fotó. A meglepetés pedig én magam leszek – fejezte be nagyot nevetve Zséda.