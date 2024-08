Egy ország aggódott érte, Szilágyi Áron mindenkit átvert az olimpián

Negyedik olimpiáján nyert érmet Szilágyi Áron. Három egyéni aranyérem után Párizsban csapatban állhatott fel a dobogó második fokára. Szilágyi Áron Szatmári Andrással, Gémesi Csanáddal és Rabb Krisztiánnal együtt nyert ezüstöt, miután az olimpia döntőjében a Koreai Köztársaság győzte le a mieinket. Korábban Szilágyi Áron sérülése miatt aggódott az egész ország.

Szilágyi Áron csapatban villogott, Fotó: Origo

Áron az olaszok elleni negyeddöntős asszóban végig húzta a lábát, sántított, ám azonban így is hozta a pontokat. Az olaszok is látták, valami nem stimmel a sántikáló bajnokkal, aki a győzelem után meg sem jelent az interjúzónában. Akkor azt mondták, az orvosok vették kezelésbe.

Szilágyi Áron beszélt a problémáról

Elsőként Szilágyi helyett csapattársai nyilatkoztak arról, a sportolót éppen ápolják, de nem hisznek abban, hogy cserét fog kérni. Az elődöntőben már teljesen látszott, Áron felépült, Irán ellen újra kiváló formában teljesített, jól ment a vívás. A döntő után rá is kérdeztek nála, hogyan áll a sérülése?

Milyen sérülés? Nem voltam sérült

- mondta Szilágyi Áron a kamerába, amiből az szűrhető le, az első meccsen csak az olaszokat akarta összezavarni. Terve sikerült is, s lássuk be, nem is tett semmi sportszerűtlen tettet.

Áron egyéniben legelső meccsén kikapott a párizsi olimpián, csapatban tudott javítani, így csodás éremmel térhet haza erről a viadalról is.