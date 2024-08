Egyhetes bojlizásra viszi fiát Bodó Ricsi

Édesapjától örökölte a horgászat iránti szenvedélyét a magyar válogatott és a Szeged kézilabdázójának, Bodó Richárdnak a kisfia. Az ötéves Bence érezte, akkor kapnak a Balatonon a halak, amikor apukája játszik, így kihagyta a párizsi olimpia meccsét, nehogy elszalasszon egy kapást.

– Bencus azt mondta a meccs előtt, nagyon szurkol apának, de ha itt marad a tévé előtt, biztos akkor lesz kapása – fogalmazott néhány héttel ezelőtt a Borsnak Ricsi felesége, Bodó-Nagy Vivien.

Ilyen gyönyörű keszegeket fogott a Balatonon Bence

Egyedül dob, csalizik

A kisfiúnak igaza is lett, hiszen gyönyörű keszegeket fogott a Balatonból.

Mondta nekem a ­meccs előtt: „apa, nagyon megy a hal, így ezt a meccsedet nem tudom megnézni”. Természetesen megértettem, hiszen tudom, milyen ha folyamatosan kapása van az embernek

– ezt már a párizsi olimpiáról hazatérő bal­átlövő mesélte lapunknak, aki hozzátette: szinte egy másodperc alatt beleszeretett a horgászatba a fia. – Nagybátyámnak, Gábornak Balatonalmádiban van a kempingben egy nyaralórésze. Oda jártunk pihenni, és persze horgászni. Engem is ő tanított meg pecázni, így nem volt kérdés, hogy a fiamat is ő vezeti be ebbe a csodás hobbiba. Először csak snecizett, most már van rendes botja, orsója. Egyedül dob, csalizik, bekeveri az etetőanyagot. Hihetetlenül ügyes.

Úgy fáraszt, mint a profik

Készül az első nagy túrájára

Ricsi arról is szót ejtett, hogy jövőre a bojlis horgászat rejtelmeibe is beavatja Bencét, aki így remélhetőleg az első pontyát is megfogja majd.

Már le van foglalva jövő évre egy egyhetes horgásztúra. Oda biztosan jön velem.

Már egy-két dolgot megmutattam neki. Kipróbálta például az etetőhajómat, illetve a nagy csónakkal is bejött velem etetni. Úgy beszéltük meg, hogy a bojlis túrámon – természetesen segítséggel – az összes halat ő fogja majd ki. Azt gondolom, óriási élmény lesz neki kapitális halakat fárasztani. Nagy pontyot látott már, meg is simogatta, de teljesen más, ha ő fárasztja majd ki – tette hozzá a válogatott kézilabdázó.

Kapitális pontyokat fog Bodó Ricsi

Testvére, Panka is segít

Bence húga, a hároméves Panka is ismerkedik a horgászattal, szívesen elkíséri testvérét, és segít neki, ha kell.

A kislányom elsősorban etetni szeret. Kapott a nagyszülőktől egy horgászszéket, így ott ül Bencus mellett és folyamatosan szórja be a csemegét a halaknak. A legprofibb etető az országban

– mesélte mosolyogva Ricsi, aki hozzátette: fiának is bőven van már horgászfelszerelése, de még így is elférnek a garázsban, melyben csak pecacuccok vannak.