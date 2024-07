Küszöbön a szakítás, Szoboszlai Dominik nagyon rossz hírt kapott

A spanyol sztárklub éppen a minap mutatta be új játékosaként Kylian Mbappét – a világ legértékesebb, 180 millió euróra (70 milliárd forint) becsült focistáját a PSG-nek ingyen kellett elengednie. Az utóbbi években hasonlóan „szabad ügynökként” csábították Madridba Antonio Rüdigert (a Chelsea-től) és David Alabát (a Bayern Münchentől) is; most pedig erre készülnek Leny Yoro (Lille) és Alphonso Davies (Bayern) esetében is, akiket ugyanúgy már csak egy évig köt kontraktus, mint Alexander-Arnoldot.

Így játszott Alexander-Arnold a Real ellen (a videót a YouTube-on nézheted meg):