Itt az első nagy csapás, a rivális kiszúrt Szoboszlaiékkal

Jürgen Klopp kilenc év után távozott a Liverpool kispadjáról, a helyét pedig hosszas „szappanopera” után végül a Feyenoordtól érkező Arne Slot vette át. A holland szakember a nyári átigazolási szezonban szeretné a saját igényei szerint alakítani a keretet, egy kiváló játékosról azonban már most lecsúszott.

Riccardo Calafioriról rögtön lecsúszott a Liverpool Fotó: AFP

Joel Matip szerződése lejárt, így a kameruni hátvéd távozott az együttestől. A Liverpoolnak szüksége van egy belső védőre, az egyik nagy álma pedig az idén berobbanó Riccardo Calafiori volt. A 22 éves futballista tavaly nyáron a Baseltől érkezett az olasz élvonalbeli Bolognához, potom 4 millió euróért (1,5 milliárd forint). Thiago Motta vezetőedző balhátvédből középhátvédet csinált belőle, és hamar kiderült, ez a pozíció sokkal jobban fekszik neki. Vezérré nőtte ki magát a végül Bajnokok Ligája helyen végző csapatban, az olasz válogatottból pedig kimagaslott az idei Európa-bajnokságon.

Igen ám, csak Szoboszlai Dominik csapatának országon belüli riválisa is akadt, aki minden erejét Calafiori leigazolásába fektette, és úgy néz ki, sikerrel is jár. Az Arsenal a játékossal már megállapodott a személyes feltételekről (1,5 milliárd forintot keres majd évente), és 2029 nyaráig fog aláírni. Hamarosan pedig a két klub is dűlőre jut a vételárat követően, a Bologna 53 millió eurót (20 milliárd forint) szeretne kapni kulcsjátékosáért, amit az Arsenal hajlandó kifizetni.

A Liverpool ezzel már a szezon előtt elveszített egy versenyfutást az egyik nagy riválisával szemben.