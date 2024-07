Zidane is látta, Fucsovics óriási meccset játszott Párizs királya, Nadal ellen

Óriási meccset játszott Fucsovics Márton Rafael Nadal ellen a párizsi olimpián. A magyar teniszező Nadal "otthonában", a Roland Garros salakján csapott össze spanyollal, aki 14 alkalommal nyerte meg a tornát. Most közel volt a kieséshez is, két és fél óra alatt 6:1, 4:6, 6:4-re verte a szenzációsan játszó magyart.

Fotó: Kovács Tamás

Rafael Nadal apró sérüléssel, de óriási elszántsággal játszott, hiszen fontos neki a párizsi olimpiai szereplés. Pénteken maga is ott volt azok között, akik a fáklyát vitték, például a franciák világbajnok labdarúgójával, Zinedine Zidane-nal váltották egymást. A labdarúgó-legenda most is ott volt a nézőtéren.

Fucsovics mellett Marozsán Fábián is kiesett, de ők párosban folytatják az olimpiát. Ha az első körben legyőzik holland riválisukat, akkor a spanyol szuperpáros, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz kettőse ellen léphetnek pályára.