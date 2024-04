Konyhában is hódít a világbajnok magyar sportoló

„Nem szeretnék éremről beszélni” - mondta el a Borsnak a kétszeres csapatvilágbajnok kardvívó, Battai Sugár Katinka, aki 2023-ban és 2022-ben is aranyérmes lett társaival a világbajnokságon, így magasra tették a lécet a vívónők. Azt is elmesélte, hogy 100 nappal a párizsi olimpia rajtja előtt gyümölcstortával ünnepelte a születésnapját családi körben és a barátjával. A DEAC sportolója beszélt az olimpiai céljairól és az eddig kevésbé ismert hobbijáról is.

Battai Virág Fotó: Domotor Csaba

Nem izgulok a párizsi nyári olimpia miatt, inkább izgatottság van bennem, ami érthető, hiszen újoncnak számítok. Nagyon várom a rajtot és biztos vagyok abban, hogy felejthetetlen élmény lesz számunkra és számomra is az egész ötkarikás játékok. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a magánéletben is barátnők vagyunk, ami nagyon nagy erősségünk. Ez hatalmas segítség a versenyeken, mivel így még jobban tudunk egymásért küzdeni a páston.

A magyar női kardcsapat a hetedik helyen végzett a márciusi athéni világkupán, ezzel, illetve a többi eredmény alakulásával vált biztossá a párizsi olimpiai részvétele. Battai Sugár mellett Katona Renáta, Pusztai Liza és Szűcs Luca alkotta a világbajnok csapatot 2022-ben majd a szülés után visszatérő Márton Annával sikerült a címvédés tavaly Milánóban. A 21 éves vívónő további kulisszatitkokat is elárult a csapategységről lapunknak.

- Többen mondták, hogy nagyon különlegesek vagyunk, mert egyáltalán nem jellemez bennünket a féltékenykedés vagy az irigység. Ez a női kardcsapat nagyon tud egymásnak szurkolni, úgy egyéniben, mint a csapatversenyeken is. Persze előfordulnak kisebb civakodások, de ezt mindig meg tudjuk beszélni, úgyhogy nagyon kiegyensúlyozottak és egységesek vagyunk.

Sportgálán a kardcsapat: Szűcs Luca , Pusztai Liza , Márrton Anna , Battai Sugár Fotó: Árvai Károly

A kétszeres viágbajnoknő az élsport és az egyetemi tanulmányai mellett az átlagosnál többet tölt a konyhában, mert ott is szeret tüsténkedni.

"Ha van időm, akkor nagyon szeretek sütni és főzni, ez a hobbim. Jó érzés kedveskedni és meglepni a szeretteimet valami finomsággal. Kedvenceim a sütemények, főleg ajándéknak, de természetesen főételeket is szívesen csinálok. Nemrég medovik tortát készítettem, ami 10 rétegből állt és mézes ízű volt. Nagyon finom lett és biztos, hogy többször csinálok még ilyet, de szeretik a pitét és a brownie-t is a családban. Gyerekként a nagymamámmal sokat sütöttünk, ami meghatározó élmény volt és ezt onnan magammal hoztam. Megtanultam mellette az alapokat, sőt néhány trükköt is. Ráadásul édesapám is sokat süt-főz otthon, így még könnyebben ment ennek az elsajátítása. Azért töltök több időt a konyhában, mert mindig is érdekelt ez a világ. A mostani születésnapomat is saját készítésű gyümölcstortával ünnepeltem meg Debrecenben a szüleimmel".

A csinos debreceni kardozó a szigetszentmiklósi válogatóversenyt megnyerte, és reméli a párizsi olimpián sikeresen debütál majd a francia fővárosban.

- Nincs még kihirdetve a csapat, de azért bízom benne, hogy én is indulok mind egyéniben, mind csapatban a nyári olimpián. Ha olyan magabiztosan és felszabadultan tudok vívni, mint például a legutóbbi két világbajnokságon, akkor bármi lehetséges. Éremről és konkrét célokról nem szeretnék beszélni, inkább úgy fogalmazok, hogy azzal az elvárással állok oda a pástra majd Párizsban, hogy ismét lazán és teher nélkül tudjak vívni. Ha sikerül a tökéletes összpontosítás és fókuszált maradok, akkor minden benne lehet a kalapban.