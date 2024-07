Felháborodtak a rajongók; pokoli helyzetben van a világhírű magyar focista

Ádám Martin nem sokáig maradt csapat nélkül, a görög élvonalbeli Aszterasz Tripolisz szerződtette. Az Európa-bajnokságon a megjelenésével világhírűvé vált Ádámra nem tartott igényt az Ulszan, így jöhetett a görög kaland. Ez azonban az elmúlt éveket vizsgálva rizikós átigazolásnak tűnik, a magyar csatárok ugyanis rendre befürödtek Görögországban. Torghelle Sándornak 35 bajnokin mindössze egy gól jött össze, de Németh Krisztiánnak sem jött ki a lépést, rövid időre haza is kellett igazolnia az MTK-hoz, hogy összeszedje magát. Rudolf Gergely sérülése miatt nem tudott kiteljesedni, a Panathinaikoszt követően szintén hazatért, Ugrai Roland pedig a bizalomkeltő első szezonja után a második idényére elfogyott az Atromitosznál.

Nem lesz egyszerű dolga Ádám Martinnak Görögországban Fotó: NurPhoto via AFP

Kylian Mbappé az Európa-bajnoki szereplését követően hivatalosan is be lett mutatva a Real Madridnál. A 25 éves csatár ezt követően rendezte az egyik legfontosabb feladatát, és otthont választott Madridban. A befutó egy 9 millió fontot (4 milliárd forint) érő ingatlan lett, amiben előtte egy másik Real Madrid klasszis, Gareth Bale lakott. a ház többek között nyolc hálószobával, 11 fürdőszobával és hat autó számára elég nagy garázzsal rendelkezik, ezen felül hatalmas úszómedence és moziterem is található benne. Bale anno még figyelt arra, hogy a sportolási opciói is legyenek, így Mbappét foci-, kosár- és golfpálya is várja majd.

Kylian Mbappé le compró la casa a Gareth Bale: así es su nueva y lujosa mansión tras llegar al Real Madrid y los millones que le pagó al galés por ella. (VER FOTOS https://t.co/WMdvoNRMXE) pic.twitter.com/yWPo5S86pk — Diario Diez (@DiarioDiezHn) July 17, 2024

Michael Schumacher 2000 és 2004 között sorozatban öt alkalommal nyerte meg a Forma-1-es világbajnoki címet. A több mint 10 éve súlyos síbaleset szenvedő pilóta eredményeit most alaposan megalázta az amerikai ESPN. A magazin rangsort készített a 21. század eddigi legjobb 100 sportolójából. Hiába Schumacher megkérdőjelezhetetlen eredményei, a listán csupán a 29. helyet foglalja el. Ez alaposan feldühítette a rajongókat, akik nem fogták vissza magukat: "Röhej, hogy Michael Schumacher csak a 29. helyezett, mint ahogy a lista többi része is" – írta például egy kommentelő a lista láttán, amelyben Schumachert hátrasorolták.